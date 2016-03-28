Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Ratings
6.0
IMDb Rating: 6.2
Rate
3 posters
Kinoafisha
TV Shows
Krysa mira
Krysa mira (2016 - 2017)
Krysa mira
18+
Comedy
Production year
2016
Country
Russia
Total seasons
2 seasons
Episode duration
24 minutes
TV channel
СТС
Runtime
16 hours 0 minute
Cast
Cast
Nikolay Kozak
Valeriya Shkirando
Alexander Robak
Vilen Babichev
Vladimir Butenko
Evgeniy Kononov
Cast and Crew
Series rating
6.0
Rate
13
votes
6.2
IMDb
Seasons
Season 1
2016,
20 episodes
Season 2
2017,
20 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree