Отзывы о сериале «Дыши»

Асель Мишина 15 августа 2025, 12:16
Оценка
Сериал с разбега врезается в память. Смотришь и оторваться от экрана просто нереально! Я пересмотрела кучу медицинских сериалов и скажу, что именно в Дыши показаны наиболее реалистичные роды из тех, что мне когда-либо приходилось видеть. Вот это авторы, конечно, постарались. Сразу видно, что для них это не проходной проект, а особенный. В главной роли тут Марина Александрова и она очень хорошо. Держит на себе все внимание и заставляет проникнуться переживаниями своей Леры без остатка. Как бы там дальше ни было после тех самых критических родов, которые запустили в ход весь сюжет, я точно могу сказать, что всецело на стороне Леры и никак иначе. Будем вместе с ней прорываться к правде.
