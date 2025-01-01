Меню
12 обезьян
Цитаты
Цитаты из сериала 12 обезьян
James Cole
У меня нет вечности, чтобы что-то обещать. Я могу дать тебе лишь этот миг. Но он твой, если ты его примешь.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Аарон Стэнфорд
Aaron Stanford
