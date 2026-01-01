Оповещения от Киноафиши
Рай
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Рай
Основные места съемок сериала Рай
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Студия
Студия Warner Bros., 4000 Уорнер-бульвар, Бербанк, Калифорния, США
Коллинз играет в шахматы со своим отцом.
Конференц-центр Лос-Анджелеса — ул. Южная Фигуэроа, д. 1201, центр Лос-Анджелеса, Калифорния, США
место съёмок
Южная Калифорния, США
место съёмок
Округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
