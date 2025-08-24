Меню
Сериалы
Декстер: Воскрешение
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)
То ли приквел, то ли сиквел с флешбеками на экран так и не вернется.
1 комментарий
24 августа 2025 19:05
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Похоже, что Майкл С. Холл с нами надолго.
1 комментарий
25 июля 2025 13:46
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Есть над чем подумать и посмеяться.
Написать
24 июля 2025 08:27
Летние ночи… не спим, короче! Новые серии «Декстер: Воскрешение» будут выходить в идеальное для «работяг» время
Теперь по пятницам можно не только уходить в загулы.
Написать
15 июля 2025 07:58
Посмотрел первые серии нового «Декстера» и простил создателям финал старого: сериал стал лучше во всем — можно включать даже хейтерам
Один из самых кровавых сериальных маньяков наконец-то вернулся так, как того заслуживал.
1 комментарий
13 июля 2025 16:11
Новый маньяк и воскресший Троица: «Декстер: Воскрешение» — лучший сезон сериала с 2013 года (100% свежести на RT)
Теперь экс-криминалисту придется убирать за другим.
Написать
11 июля 2025 16:40
Кровавая премьера на носу: «Декстер: Воскрешение» станет практически идеальным сиквелом — в двух словах объясняем, почему
Наличие звезд «Игры престолов» и «Во все тяжкие» проекту явно пойдет на пользу.
2 комментария
30 мая 2025 09:25
Не Тирион Ланнистер, а настоящий Бес: «Декстер: Воскрешение» сделает то, чего так и не смогла добиться «Игра престолов»
Наконец-то прекрасный артист покажет нам свою темную сторону.
Написать
12 мая 2025 15:18
