Новый маньяк и воскресший Троица: «Декстер: Воскрешение» — лучший сезон сериала с 2013 года (100% свежести на RT)

Тот, кто думал, что история Декстера Моргана закончилась в снегах Айрон-Лейк, — ошибался. Paramount+ пошёл ва-банк: воскресить культовый проект не просто ради ностальгии, а ради новой кульминации. И получилось.

Первый сезон «Декстера: Воскрешение» уже удостоился 100% «свежести» на Rotten Tomatoes — и это не просто оценка, а диагноз: сериал снова опасен.

Новый и старый маньяки

Майкл С. Холл возвращается — его Декстер очнулся в больнице после комы, куда его отправил выстрел родного сына Харрисона. Но вместо ожидаемого искупления — он слышит голос Артура Митчелла. Троица вернулся.

Не буквально, конечно: Декстеру чудится череда мёртвых, с которыми он сводит счёты. Мигель Прадо, Артур, Гарри — все те, кого он любил, убивал, подражал. Их шёпот — это его подсознание, его новый код, его агония.

Тем временем Харрисон, скрывшийся в Нью-Йорке, убивает потенциального насильника — совсем как отец. Только теперь Декстер наблюдает со стороны. Он прячется в гостиницах, крадётся по переулкам, изучает следы сына и прикрывает его.

Подражатель Мясника из Бей-Харбор

Создатели не ограничились мрачной ностальгией. Во втором эпизоде появляется настоящий антагонист — убийца, подражающий Декстеру, но без его кодекса. Труп без головы, сцена расправы в Uber — жестокость, лишённая правил.

Декстеру придется спасать сына, останавливать подражателя, постоянно слушая голос Гарри в голове. Нью-Йорк в этом сезоне играет роль отдельного персонажа. Гигантский муравейник, в котором любой может быть монстром.

Не исчезла и полицейская линия, которая была так важна в оригинале. Следствие ведёт детектив Клодетт Уоллес, а в параллельной линии — Ангел Батиста и детектив Рид, которые начинают догадываться: призрак из Майами жив.

Что говорят критики и зрители

Критики называют сезон лучшим со времён 4–5 годов: «Это тот Декстер, которого мы ждали. Он стал глубже, страшнее и человечнее». Здесь нет популизма, нет ненужных твистов — лишь старый добрый кодекс и новая боль. Даже монтаж напоминает классические сезоны: с внутренними монологами, символикой, тенями на лице.

Но в этом «Воскрешении» ключевым становится не убийство, а наследие. Декстер — уже не просто охотник. Он — отец, чье проклятие передалась сыну, как тот и переживал. И если раньше он избавлял мир от зла, то теперь он пытается направить наследника по своему же пути.

Кровавая премьера на носу: «Декстер: Воскрешение» станет практически идеальным сиквелом — в двух словах объясняем, почему.