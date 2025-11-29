Без Батисты, но с двойником Моргана: во втором сезоне «Воскрешения» появится злодей, который затмит самого Декстера

И, похоже, что по уровню влияния он будет новым Троицей.

Пока Декстер Морган скрывается под видом таксиста и методично вычёркивает убийц из украденных файлов поклонника маньяков, создатели сериала приготовили ему сюрприз, от которого фанаты пришли в яростный восторг.

Во втором сезоне «Воскрешения» официально появится Нью-Йоркский Потрошитель — убийца, чья жестокость и изощрённость могут превзойти даже самого Троицу.

Появление злодея отложили

Создатель сериала Клайд Филлипс признался, что изначально не планировал развивать эту линию.

Но фанаты буквально заставили сценаристов вернуть загадочного убийцу — теории о его личности заполонили интернет ещё во время показа первого сезона. Теперь Потрошителю обещают полноценное экранное время, и это меняет все правила игры.

Что мы знаем о новом антагонисте

Он годами избегал правосудия, оставляя после себя зверски убитых жертв

Использует крюк от крышки люка как орудие убийства

Даже прекратив активные действия, продолжал издеваться над семьями жертв

Его личность остаётся загадкой — раскрытое имя «Дон Фрэмт» явно фальшивка (возможно, анаграмма)

Двойник Декстера

Сможет ли Потрошитель стать тем, кого Декстер не просто убьёт по шаблону, а встретит как равного? В первом сезоне Морган с лёгкостью разбирался с местными убийцами, потерял Батисту, но этот монстр — другого уровня. Он умён, расчётлив и действует так давно, что мог бы учить самого Мясника из Бей-Харбор.

Фанаты строят безумные теории — от того, что Потрошителем окажется сын Тринити Джона Митчелл. Но создатели намекают: всё будет сложнее. Этот злодей не просто заставит Декстера вспомнить лучшие годы охоты, но и бросит вызов его новой роли «мстителя в тени».

Одно ясно точно: встреча с Потрошителем станет для Декстера тем же, чем была охота на Троицу — столкновением с тёмным зеркалом, в котором отражается вся его сущность.

