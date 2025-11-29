Без Батисты, но с двойником Моргана: во втором сезоне «Воскрешения» появится злодей, который затмит самого Декстера

Пока Декстер Морган скрывается под видом таксиста и методично вычёркивает убийц из украденных файлов поклонника маньяков, создатели сериала приготовили ему сюрприз, от которого фанаты пришли в яростный восторг.
Во втором сезоне «Воскрешения» официально появится Нью-Йоркский Потрошитель — убийца, чья жестокость и изощрённость могут превзойти даже самого Троицу.
Появление злодея отложили
Создатель сериала Клайд Филлипс признался, что изначально не планировал развивать эту линию.
Но фанаты буквально заставили сценаристов вернуть загадочного убийцу — теории о его личности заполонили интернет ещё во время показа первого сезона. Теперь Потрошителю обещают полноценное экранное время, и это меняет все правила игры.
Что мы знаем о новом антагонисте
- Он годами избегал правосудия, оставляя после себя зверски убитых жертв
- Использует крюк от крышки люка как орудие убийства
- Даже прекратив активные действия, продолжал издеваться над семьями жертв
- Его личность остаётся загадкой — раскрытое имя «Дон Фрэмт» явно фальшивка (возможно, анаграмма)
Двойник Декстера
Сможет ли Потрошитель стать тем, кого Декстер не просто убьёт по шаблону, а встретит как равного? В первом сезоне Морган с лёгкостью разбирался с местными убийцами, потерял Батисту, но этот монстр — другого уровня. Он умён, расчётлив и действует так давно, что мог бы учить самого Мясника из Бей-Харбор.
Фанаты строят безумные теории — от того, что Потрошителем окажется сын Тринити Джона Митчелл. Но создатели намекают: всё будет сложнее. Этот злодей не просто заставит Декстера вспомнить лучшие годы охоты, но и бросит вызов его новой роли «мстителя в тени».
Одно ясно точно: встреча с Потрошителем станет для Декстера тем же, чем была охота на Троицу — столкновением с тёмным зеркалом, в котором отражается вся его сущность.
Пациент скорее мертв: другой свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину).