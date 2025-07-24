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Киноафиша Статьи «После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя

«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя

24 июля 2025 08:27
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя

Есть над чем подумать и посмеяться.

Культовый сериал «Декстер» многим запомнился как история про харизматичного маньяка с кодексом чести и фартом на двойную жизнь — днём он судмедэксперт, ночью расчётливый убийца, который устраняет плохих парней.

Казалось бы, кровища, тревожные монологи, тайны — не самая расслабляющая штука для вечера. Но есть нюанс.

Главный герой, Декстер Морган, хоть и носит в себе мрак, часто выдаёт вполне себе мудрые мысли, не лишённые при этом юмора. Он мог размышлять о боли, печеньках, родителях и праздниках так, что становилось одновременно смешно, грустно и… неожиданно понятно.

В его репликах — микс сухого чёрного юмора, человеческой уязвимости и почти дзеновских наблюдений. Он вообще умел удивлять — то расчленёнкой, то прозрением.

Слушать Декстера — это как случайно попасть на терапевтическую сессию, где психотерапевт немного пугает, но попадает в самую точку. Так что его цитаты — вполне годные формулы на случай, когда всё бесит и всё не так.

В этой подборке — 10 его фраз, после которых хочется то ли подумать, то ли посмеяться, то ли сделать чай и признать, что мир странный, но не безнадёжный. Приготовьтесь, мы начинаем.

Ранее мы писали: Посмотрел первые серии нового «Декстера» и простил создателям финал старого: сериал стал лучше во всем — можно включать даже хейтерам

Фото: Кадры из сериала «Декстер»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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