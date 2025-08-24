Menu
Статьи о сериале «Dexter: Resurrection» All info
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину) То ли приквел, то ли сиквел с флешбеками на экран так и не вернется.
1 comment
24 August 2025 19:05
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны Похоже, что Майкл С. Холл с нами надолго.
1 comment
25 July 2025 13:46
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя Есть над чем подумать и посмеяться.
24 July 2025 08:27
Летние ночи… не спим, короче! Новые серии «Декстер: Воскрешение» будут выходить в идеальное для «работяг» время
Летние ночи… не спим, короче! Новые серии «Декстер: Воскрешение» будут выходить в идеальное для «работяг» время Теперь по пятницам можно не только уходить в загулы.
15 July 2025 07:58
Посмотрел первые серии нового «Декстера» и простил создателям финал старого: сериал стал лучше во всем — можно включать даже хейтерам
Посмотрел первые серии нового «Декстера» и простил создателям финал старого: сериал стал лучше во всем — можно включать даже хейтерам Один из самых кровавых сериальных маньяков наконец-то вернулся так, как того заслуживал.
1 comment
13 July 2025 16:11
Новый маньяк и воскресший Троица: «Декстер: Воскрешение» — лучший сезон сериала с 2013 года (100% свежести на RT)
Новый маньяк и воскресший Троица: «Декстер: Воскрешение» — лучший сезон сериала с 2013 года (100% свежести на RT) Теперь экс-криминалисту придется убирать за другим.
11 July 2025 16:40
Кровавая премьера на носу: «Декстер: Воскрешение» станет практически идеальным сиквелом — в двух словах объясняем, почему
Кровавая премьера на носу: «Декстер: Воскрешение» станет практически идеальным сиквелом — в двух словах объясняем, почему Наличие звезд «Игры престолов» и «Во все тяжкие» проекту явно пойдет на пользу.
2 comments
30 May 2025 09:25
Не Тирион Ланнистер, а настоящий Бес: «Декстер: Воскрешение» сделает то, чего так и не смогла добиться «Игра престолов»
Не Тирион Ланнистер, а настоящий Бес: «Декстер: Воскрешение» сделает то, чего так и не смогла добиться «Игра престолов» Наконец-то прекрасный артист покажет нам свою темную сторону.
12 May 2025 15:18
