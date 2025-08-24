Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)

Меню
24 августа 2025 19:05
То ли приквел, то ли сиквел с флешбеками на экран так и не вернется.

Еще в апреле студия Paramount радостно объявила, что «Декстер: Первородный грех» получит второй сезон. Казалось, можно выдохнуть — приквел закрепился, зрители приняли молодого Декстера в исполнении Патрика Гибсона, а критики остались довольны. Но прошло всего четыре месяца — и сериал закрыли. Без долгих объяснений, без шанса на прощальный аккорд.

Почему так вышло?

Официальных объяснений не было, но формально виновата перестройка на верхах. Летом случилось громкое слияние Skydance Media и Paramount Global, в результате чего в холдинге пошёл масштабный аудит всех проектов.

Showtime, который долгие годы держался именно на «Декстере», вдруг оказался с новой стратегией: делать ставку на проверенный бренд — то есть Майкла С. Холла и его возвращение.

Приквел оказался лишним. Да, он рассказывал о первых шагах Декстера в Майами, о том, как юный гений морга начинает балансировать между «нормальной» жизнью и тёмной стороной.

Да, Холл сам подарил голос внутреннему монологу персонажа, создавая мостик к оригиналу. Но в глазах новых боссов выгоднее вкладываться в «Декстер: Воскрешение», который уверенно собрал зрителей у экранов и уже готовится ко второму сезону.

«Первородный грех», впрочем, тоже готовился.

Обидный поворот

Парадокс в том, что спин-офф-то выстрелил: стартовал в декабре 2024-го, завершился в феврале, и получил хорошие отзывы. Многие даже говорили, что именно в этой истории появилось то, чего не хватало финалу «Новой крови» — ясность и энергия. Но теперь всё это останется лишь одной страницей во франшизе.

Посочувствовать стоит прежде всего Патрику Гибсону: его молодой Декстер вышел убедительным, сдержанным и тревожным. Редкий случай, когда приквел не рушил образ, а дополнял его. Ждем «Первородный грех: Новая кровь» через 15 лет?

Ранее мы писали: «Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны

Фото: Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение», «Декстер: Первородный грех»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
1 комментарий
