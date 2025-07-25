«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны

Вот так внезапно: спустя годы экспериментов, разочарований и очень спорных финалов, франшиза «Декстера» выдала не какой-нибудь там «с натяжкой норм спин-офф», а лучший сезон в своей истории. Даже по сравнению с тем самым «Декстером», с которого все началось.

Новый сезон с говорящим названием «Декстер: Воскрешение» стартовал 11 июля, а к 25-му уже уверенно занял пьедестал. 87% на Rotten Tomatoes и 9.1 на IMDb — таких высот не добивался ни один сериал во всей франшизе.

Ни оригинальный 8-сезонный «Декстер» (71% и 8.6), ни «Новая кровь» (77% и 8.0), ни даже свежий приквел «Первородный грех» (70% и 8.2). Воскрешение оказалось не метафорой, а буквально возрождением франшизы из пепла.

Если «Новая кровь» вызывала вопросы вроде «а зачем всё это было», а «Первородный грех» старался играть на ностальгии, то «Воскрешение» сразу задало темп. Майкл С. Холл снова в деле, Клайд Филлипс — снова у руля.

История подхватывает сюжет сразу после финала «Новой крови» — и делает вид, что прошлых ошибок не было вовсе. Мрачноватый юмор, стильный нуар, новые трюки «старого пса» — всё на месте, только острее, чётче и увереннее.

В первые три дня после премьеры сериал собрал 3,1 миллиона зрителей по всему миру, став самым просматриваемым стартом в истории Showtime. Учитывая, как многострадально завершался оригинал (не будем напоминать про лес и топор), такие цифры — почти чудо. И это чудо случилось.

Франшиза, казалось бы, уже выдохлась: и сюжетно, и эмоционально, и визуально. А теперь — снова на пике. Судя по тому, что Клайд Филлипс уже работает над спин-оффом про Троицу (того самого Джона Литгоу), у франшизы не просто второе дыхание — она включила форсаж.

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