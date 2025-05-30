Кровавая премьера на носу: «Декстер: Воскрешение» станет практически идеальным сиквелом — в двух словах объясняем, почему

Спустя почти 20 лет после первого сезона, Декстер Морган снова выходит на охоту — и, похоже, на этот раз все будет по-настоящему правильно. Новый сериал «Декстер: Воскрешение» стартует 11 июля на Paramount+ и обещает стать тем самым сиквелом, которого фанаты ждали с финала разочаровавшей «Новой крови».

Почему это может сработать?

Во-первых, у шоу уже есть задел — прошлый спин-офф, «Первородный грех», был неожиданно тепло принят как критиками, так и зрителями. Он показал: франшиза еще может удивлять, если доверить ее правильным рукам. Во-вторых, шоураннеры и сам Майкл С. Холл горят идеей продолжения — и именно он стал инициатором воскрешения Декстера. Никакой халтуры «на попрощаться» — проект задуман с прицелом на «долгие годы», как выразился Холл.

И наконец, каст. Питер Динклейдж, Ума Турман, Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер, Дэвид Дастмалчян, Эрик Стоунстрит и даже Джон Литгоу в виде призрачного возвращения Троицы — звучит как не список актеров, а как готовая заявка на несколько «Эмми». Плюс возвращаются любимцы фанатов — Батиста, Харрисон, внутренний голос отца и, конечно, сам Декстер с фирменной ухмылкой и шприцом в кармане.

Декстер умер. Или нет?

По финалу «Новой крови» — да, был мертв. Но по финалу «Первородного греха» — выжил. Сценаристы ловко «откатили» гибель героя: тяжело раненого Декстера доставляют в больницу, и он чудом остается в живых. Теперь он — выживший, преследуемый демонами, но не сдающийся. Он едет за сыном Харрисоном в Нью-Йорк, пытаясь наладить с ним хоть какие-то отношения.

И да, возможно, их тандем будет семейным делом… по очень специфическому профилю.

О чем будет «Воскрешение»?

Сюжет стартует буквально через пару недель после финала «Новой крови». Декстер пытается сблизиться с сыном, но боится навредить — все-таки он серийный убийца со стажем. В городе тем временем появляется новая угроза: миллиардер-психопат (Динклейдж) и его телохранительница (Турман). Параллельно возвращаются знакомые лица — Капитан Батиста, Джеймс Ремар как внутренний голос отца, и даже Троица в виде галлюцинаций.

И да — кто-то из этих новых персонажей (пожалуй, за исключением Троицы) точно окажется на столе в пластиковой пленке. Без этого никуда.

Шоураннер Клайд Филлипс обещает не повторять ошибок прошлого и не завершать сериал раз и навсегда:

«Мы создаем историю с прицелом на долгосрочное продолжение».

И это ощущается во всем — от тонального разнообразия (от жесткой драмы до ироничного триллера) до кастинга, который напоминает скорее блокбастер, чем кабельный сериал.

Вывод

С каждой новой подробностью становится ясно: «Воскрешение» — это не просто возвращение к «Декстеру», а попытка перезапустить вселенную по всем правилам большого телевидения 2020-х. Кроваво, амбициозно и с душой. А самое главное — с самим Майклом С. Холлом в роли, которая навсегда вошла в историю. Ну а мы, зрители, снова почувствуем тот особый холодок в спине — когда кто-то с улыбкой спрашивает:

«А вы верите в кодекс?»

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