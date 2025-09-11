Меню
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала
Вскоре этот проект может и обойти историю гота-детектива.
2 комментария
11 сентября 2025 17:50
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
Школа, семейные дрязги и стиль «Офиса» — вот залог успеха.
1 комментарий
9 сентября 2025 18:07
В долгожданной комедии с Ароновой зрители разглядели интересный ляп про «советскую закалку»
От поклонников ничего не утаишь.
Написать
3 сентября 2025 08:56
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени
Будет что посмотреть и о чем поспорить.
Написать
29 июля 2025 18:07
