Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В долгожданной комедии с Ароновой зрители разглядели интересный ляп про «советскую закалку»

В долгожданной комедии с Ароновой зрители разглядели интересный ляп про «советскую закалку»

3 сентября 2025 08:56
В долгожданной комедии с Ароновой зрители разглядели интересный ляп про «советскую закалку»

От поклонников ничего не утаишь.

1 сентября вышли первые серии «Олдскула» — комедии в формате псевдодокументалки а-ля «Офис», только вместо офиса — школа, а в центре внимания строгая учительница математики Мария Петровна.

Проект ждали: во-первых, из-за Марии Ароновой, во-вторых, из-за редкого для нашего ТВ формата с «говорящими головами», неловкими паузами и камерой, которая ловит героев врасплох.

Главная героиня Мария Петровна Трифонова волею судьбы попадает в элитную школу для обеспеченных детей. Коллеги и родители зовут ее «олдскульной»: она — последняя обладательница звания «Учитель года СССР», тверда в правилах и результатах и не слишком гибка в методиках.

В долгожданной комедии с Ароновой зрители разглядели интересный ляп про «советскую закалку»

Привычные «старые» способы «привить любовь к математике» буксуют: перед ней — зумеры, с которыми придется искать общий язык. Дополнительный нерв добавляет семейная линия: в этой же школе учится внучка Трифоновой, Настя (Таисья Калинина), отношения с которой еще только предстоит построить.

На «Кинопоиске» старт у сериала бодрый — около 8 баллов. На бумаге это похоже на успех. Но если открыть отзывы, картина заметно сложнее.

Что хвалят — и что раздражает

Зрители отмечают, что для канала ТНТ проект выглядит аккуратно: без пошлых шуток, с реально смешными моментами и живой Ароновой, которая тащит на харизме. Формат «мокьюментари» в школьных декорациях работает — когда камера ловит неловкость, это действительно смешит.

Минусы: за первые три серии класс «засвечен» слабо: из учеников фактически заметны только местный хулиган и внучка героини.

Из взрослых, кроме учителя английского Дэнни и куратора, почти нет ярких персонажей — их используют как удобные «переходники». В результате мир школы пока кажется недонасыщенным.

В долгожданной комедии с Ароновой зрители разглядели интересный ляп про «советскую закалку»

Главный камень преткновения — «советская закалка»

Самый бурный спор вызвало резюме героини: «Учитель года СССР» и «советская закалка». Зрители прикидывают арифметику: по сериалу Марии 57; школу она оканчивает в 1985-м, дальше 5–6 лет института… СССР распадается в 1991-м.

Выходит, звание всесоюзного уровня она должна была получить фактически студенткой? И «закалка» как устоявшийся профессиональный опыт физически не успевает сложиться. Для части аудитории это не мелкая придирка, а сбой внутренней логики.

Если авторы быстрей нарастят объем у персонажей и подправят спорные детали, у сериала есть шанс удержать стартовые 8 баллов — и превратить историю Марии Петровны в живой, современный разговор о школе и взрослении.

Ранее мы писали: «Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2

Фото: Кадры из сериала «Олдскул»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке «Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке Читать дальше 4 сентября 2025
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились Читать дальше 3 сентября 2025
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды) На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды) Читать дальше 3 сентября 2025
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях «Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях Читать дальше 2 сентября 2025
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов Читать дальше 2 сентября 2025
Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Читать дальше 1 сентября 2025
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все Читать дальше 3 сентября 2025
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают Читать дальше 3 сентября 2025
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое «Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше