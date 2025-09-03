В долгожданной комедии с Ароновой зрители разглядели интересный ляп про «советскую закалку»

От поклонников ничего не утаишь.

1 сентября вышли первые серии «Олдскула» — комедии в формате псевдодокументалки а-ля «Офис», только вместо офиса — школа, а в центре внимания строгая учительница математики Мария Петровна.

Проект ждали: во-первых, из-за Марии Ароновой, во-вторых, из-за редкого для нашего ТВ формата с «говорящими головами», неловкими паузами и камерой, которая ловит героев врасплох.

Главная героиня Мария Петровна Трифонова волею судьбы попадает в элитную школу для обеспеченных детей. Коллеги и родители зовут ее «олдскульной»: она — последняя обладательница звания «Учитель года СССР», тверда в правилах и результатах и не слишком гибка в методиках.

Привычные «старые» способы «привить любовь к математике» буксуют: перед ней — зумеры, с которыми придется искать общий язык. Дополнительный нерв добавляет семейная линия: в этой же школе учится внучка Трифоновой, Настя (Таисья Калинина), отношения с которой еще только предстоит построить.

На «Кинопоиске» старт у сериала бодрый — около 8 баллов. На бумаге это похоже на успех. Но если открыть отзывы, картина заметно сложнее.

Что хвалят — и что раздражает

Зрители отмечают, что для канала ТНТ проект выглядит аккуратно: без пошлых шуток, с реально смешными моментами и живой Ароновой, которая тащит на харизме. Формат «мокьюментари» в школьных декорациях работает — когда камера ловит неловкость, это действительно смешит.

Минусы: за первые три серии класс «засвечен» слабо: из учеников фактически заметны только местный хулиган и внучка героини.

Из взрослых, кроме учителя английского Дэнни и куратора, почти нет ярких персонажей — их используют как удобные «переходники». В результате мир школы пока кажется недонасыщенным.

Главный камень преткновения — «советская закалка»

Самый бурный спор вызвало резюме героини: «Учитель года СССР» и «советская закалка». Зрители прикидывают арифметику: по сериалу Марии 57; школу она оканчивает в 1985-м, дальше 5–6 лет института… СССР распадается в 1991-м.

Выходит, звание всесоюзного уровня она должна была получить фактически студенткой? И «закалка» как устоявшийся профессиональный опыт физически не успевает сложиться. Для части аудитории это не мелкая придирка, а сбой внутренней логики.

Если авторы быстрей нарастят объем у персонажей и подправят спорные детали, у сериала есть шанс удержать стартовые 8 баллов — и превратить историю Марии Петровны в живой, современный разговор о школе и взрослении.

