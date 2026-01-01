Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит

Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки

Однажды положила лимон в морозилку — и теперь это привычка на всю жизнь: спасает и зимой, и летом

«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)

«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)

«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»

Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина

В Китае от этого фильма СССР все без ума — даже ремейк сняли, собравший 400 млн зрителей: россиянам их сериал тоже зашел

«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов

«Шляпу сними! Кепочку надень вот»: угадаете советскую классику по кадрам героев в модной кепке? (сложный тест)