Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала

11 сентября 2025 17:50
Вскоре этот проект может и обойти историю гота-детектива.

Кто бы мог подумать, что сериал про школу, завучей и родителей внезапно окажется главным соперником хита Netflix, хотя бы в странах СНГ.

Согласно Индексу зрительского интереса «Кинопоиск Pro», у «Олдскула» — 157 баллов. Это второе место среди всех проектов, а выше только «Уэнсдэй» с её недосягаемыми 351 баллом.

Как школьная комедия догнала мировые тренды

Эффект сработал сразу на трёх уровнях:

  • Ностальгия: зрители вспомнили школьных математичек и завучей.
  • Абсурд и гротеск: дуэт училки МарьПалны и завхоза уже разошёлся по TikTok.
Почему сериал ТНТ дышит в спину хиту Netflix

Российские чарты в последнее время взрывали криминальные драмы — «Слово пацана», «Аутсорс», «Лихие». Но зритель, похоже, устал от бесконечных «понятий», стрельбы и крови.

«Олдскул» находит другую формулу: он заходит на территорию «Физрука», но без блатных понятий. К слову, сериал реально смешной, потому то он продвигается засчет народной молвы.

Когда Тим Бёртон встречает МарьПалну

Авторы умудрились создать мир, который одновременно кажется реальным и театральным. А если представить, что МарьПална попадёт в академию Невермор, сюжет «Уэнсдэй» закончился бы на первой серии: директриса Лариса Уимс со своими ежовыми рукавицами быстро бы поставила своевольную ученицу на место.

6-я и 7-я серии уже доступны на PREMIER от ТНТ, и есть ощущение, что рейтинг взлетит ещё выше. «Олдскул» пока не догнал «Уэнсдэй», но сам факт, что российская школьная комедия уже дышит ей в спину, — показательный.

В долгожданной комедии с Ароновой зрители разглядели интересный ляп про «советскую закалку». Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Олдскул»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
