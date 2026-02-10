Новый титан в жанре российской комедии — «Олдскул» уже точно вернется: дату премьеры 2-го сезона запомнить не трудно

Школьная комедия «Олдскул» не просто получила путевку в жизнь — она с ходу побила рекорды. Старт первого сезона в сентябре 2025-го стал лучшим дебютом года на START и самым успешным в истории Premier.

Уже через две недели после премьеры проект продлили на второй сезон под названием «Олдскул. Новый класс». Теперь известно главное: продолжение выйдет 1 сентября 2026 года, ровно через год после премьеры.

Сериал в жанре мокьюментари с Марией Ароновой в роли учительницы советской закалки успешно сыграл на контрасте. Его героиня, Мария Павловна, переходит из обычной школы в элитное заведение с принципами «без стресса, оценок и домашних заданий».

Ее авторитарные методы и старомодные взгляды вступают в конфликт не только с системой, но и с собственной дочерью, устроившейся в ту же школу завучем, чтобы строить матери козни.

Во втором сезоне создатели обещают углубиться во взаимоотношения внутри этой взрывоопасной семьи. Марии Павловне предстоит не только продолжать свои педагогические эксперименты, но и пытаться наладить связь с дочерью и лучше понять мир современных подростков.

Привычный уклад школы нарушат новые персонажи — завхоз Леонид и преподаватель Юлия. Кризис среднего возраста настигнет директора в исполнении Павла Савинкова, личная жизнь других учителей тоже пойдет по неожиданному пути.

Съемки уже стартовали. Режиссером, как и в первом сезоне, выступит Александр Жигалкин, а основная часть актерского состава вернулась к своим ролям. Если проект сохранит фирменный юмор и остроту, основанные на конфликте поколений и пародии на современное образование, то новая «учебная» дата на календаре станет ежегодной традицией для зрителей.