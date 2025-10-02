3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше

1 сентября вышел сериал «Олдскул» с Марией Ароновой в главной роли. Его рейтинг на Кинопоиске составляет 7.1, а сюжет знакомит нас с Марией Трифоновой — математичкой «старой закалки», последним «Учителем года СССР».

На ее уроках царит железная дисциплина, но в ее жизни — полный разлад. Ради шанса наладить отношения с повзрослевшей внучкой она вынуждена пойти на компромисс с принципами и устроиться в элитную школу, где царят свои правила, а избалованные ученики не мыслят жизни без гаджетов.

Если вам понравилась эта история и вы ищете что-то похожее по духу, мы нашли для вас еще 4 сериала, которые стоит посмотреть.

Если нужны комедии

«Крутая перемена»

Рейтинг Кинопоиска: 7.7

Андрей когда-то сбежал из дома и бросил карьеру учителя, чтобы построить бизнес в Москве. Когда дело прогорело, единственным выходом оказалась продажа фамильного дома.

Но для сделки нужно согласие отца, который сидит в колонии и ненавидит сына. Чтобы добиться прощения, Андрей устраивается учителем литературы — и сразу в две школы: днем для трудных подростков, а вечером — для таких же, как отец, заключенных.

«Первый класс»

Рейтинг Кинопоиска: 7.2

Три подруги, трое детей и одно-единственное место в самой престижной школе Петербурга. Умная, но бедная Таня, карьеристка Аня и избалованная Лена готовы пойти на все, даже если под угрозой окажется их дружба и самоуважение.

«Первокурсницы»

Рейтинг Кинопоиска: 8.3

Жанна и Настя встретили миллениум в общежитии, мечтая о блестящем будущем. Но жизнь сложилась иначе: обе бросили институт, а их мечты так и остались мечтами.

Спустя годы, столкнувшись с кризисом, подруги решают все исправить самым безумным способом — вернуться в тот же вуз и заселиться в то же общежитие. Теперь им предстоит снова стать студентками, но в 40 лет это гораздо сложнее, чем кажется.

А если хочется драмы…

«Урок»

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

Антон — бывший успешный музыкант, чья жизнь разрушилась после трагической гибели девушки и борьбы с зависимостью. Вернувшись в родной город, он получает от брата шанс начать все с чистого листа, но при одном условии: ему придется устроиться школьным учителем.

Теперь ему предстоит не только справляться с собственными демонами, но и вникать в непростые проблемы своих учеников.

Что в итоге?

Как видите, тема учителей, возвращения в учебные заведения и столкновения поколений остается неиссякаемым источником вдохновения для сценаристов. Все эти сериалы, как и «Олдскул», рассказывают трогательные и человечные истории, где школа становится местом, где переплетаются судьбы, ломаются стереотипы и закаляются характеры.

Приятного просмотра!

