Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе

3 октября 2025 16:13
Создатели ее скрывали, но в Сети быстро вычислили номер.

Сериал «Олдскул» вообще не играет в поддавки: он не только выбрал Марии Ароновой роль «Учителя года СССР», но и выдернул зрителя в настоящую школу, а не в очередной павильон с картонными стенами.

Что за школа

Главной локацией стала частная школа «Формула» в ЖК «Белые ночи» в Бутово, открытая в 2021 году, хотя по сюжету это элитная школа где-то на Рублевке. Архитекторы сделали её больше похожей на кампус Google, чем на типичный советский коридор с облупленной краской и двумя лавочками возле раздевалки.

Белые кирпичные стены, синие двустворчатые двери с иллюминаторами, просторный атриум со ступенями-«трибуной», где дети рассаживаются с подушками, диваны в нишах, кресла-груши, лаборатории, которые реально работают — всё это вошло в кадр.

Как маскировали заведение

Чтобы зритель поверил в «Фаворит», создатели сериала даже не стали маскировать эмблему школы с буквой «Ф» на полу и стенах. А для внешних планов использовали ещё одно реальное место — «Техноград» на ВВЦ. Красивый кирпичный корпус там сыграл фасад «Фаворита», а в нескольких сценах можно заметить и сам ВДНХ — например, когда героиня ждёт автобус.

Съёмки стартовали в январе 2025-го. В массовке были не актёры, а настоящие школьники, что добавило правды и хаоса в кадр. Картинку снимали в формате мокьюментари: камера ловит спонтанные реакции, «зумит» на лицах, а герои иногда напрямую обращаются к зрителю.

Мария Павловна Трифонова (Аронова) — 57 лет, учительница старой закалки, которая получает шанс не просто снова выйти к доске, а встретиться лицом к лицу со своей внучкой Настей, учившейся здесь все эти годы. Но вот беда: звонков нет, досок с мелом нет, дети делают челленджи на переменах, а слово «двойка» произносится так редко, словно это матерное.

И пока героиня Ароновой пытается встроиться в этот новый мир, зритель получает экскурсию по школе, которая в жизни тоже работает, и где образование выглядит почти как фантастика. «Олдскул» оказался максимально «нюскул» — и именно этим зацепил.

Фото: Кадры из сериала «Олдскул»
