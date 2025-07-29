Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

29 июля 2025 18:07
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

Будет что посмотреть и о чем поспорить.

Пока западные зрители грызут ногти в ожидании «Плюрибуса» — нового проекта Винса Гиллигана, того самого, что подарил нам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» — у нас тут, в российских широтах, тоже есть чем разогреть интерес к грядущему сериальному сезону. Кинокритик Николай Никулин выдал порталу «Киноафиша» тройку новинок, которые сделают эту осень по-настоящему жаркой.

«Москва слезам не верит. Все только начинается» — переосмысление классики с глянцем и глиттером

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

Первый пункт в списке очевиден: новый проект Жоры Крыжовникова. После «Слова пацана» он снова замахивается на важные для народа темы, и делает это с размахом.

«Потому что это с аллюзиями на оскароносный фильм Меньшова и потому что это еще, кроме всего прочего, мюзикл».

На экране будет много блеска, слез, песен и столичной глянцевой безысходности. Главные роли — за Иваном Янковским, Рузилем Минекаевым, Федором Бондарчуком и Милошем Биковичем, а в камео, внезапно, появится Сергей Зверев. Все это звучит как полный бред — и тем сильнее хочется это увидеть.

«Олдскул» — Мария Аронова против рэпа

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

Личный фаворит Никулина — сериал «Олдскул». Потому что где еще вы увидите, как Мария Аронова устраивает на уроке рэп-баттл с учеником и отправляет его в нокаут задачкой с подвохом? Спойлер: школьник ошибается, а учительница дает ему пощечину.

«Раунд! Это и смешно, и поучительно, и снято в нарочито документальной манере».

«Майор Гром: Сериал» — российские «Мстители», общий сбор

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

Наконец, возвращается главный отечественный борец с преступностью и скучными сюжетами. «Майор Гром: Сериал» — это попытка раскачать вселенную «Баббл» до формата, сравнимого хотя бы с Netflix. В сериале обещают продолжить и развернуть сюжет полнометражек: больше времени на второстепенных героев, больше преступных схем, больше комиксной эстетики.

Фанаты уже на низком старте, потому что это действительно редкий пример российской супергероики, за которую не стыдно. Если все пойдет по плану — ждем новые спин-оффы.

«Пожалуй, это самое популярное российское кино по комиксам, с которым почти никому не сравниться. Лишь бы ширить эту аудиторию и продолжать создавать свою нестыдную вселенную».

Ранее мы писали: «Юлий — это адаптация от Netflix»: ИИ показал, как герои «Трех богатырей» выглядели бы в жизни — крашем стал не Илья или Добрыня

Фото: Кадры из сериалов «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Олдскул», «Майор Гром: Сериал» , из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились «Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились Читать дальше 30 июля 2025
«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео) «Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео) Читать дальше 30 июля 2025
«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины «Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины Читать дальше 30 июля 2025
Лишь 7 фильмов в истории держат идеальный рейтинг 100/100 вот уже дольше 15 лет — ни Нолана, ни Тарантино в списке нет Лишь 7 фильмов в истории держат идеальный рейтинг 100/100 вот уже дольше 15 лет — ни Нолана, ни Тарантино в списке нет Читать дальше 30 июля 2025
«Никогда и ничего не просите»: самую знаменитую фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» годами толковали неправильно «Никогда и ничего не просите»: самую знаменитую фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» годами толковали неправильно Читать дальше 29 июля 2025
Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис» Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис» Читать дальше 29 июля 2025
102 минуты этого триллера оценили на 100% свежести: не пропустите «Одно целое» в российском прокате — уже назвали новой «Субстанцией» 102 минуты этого триллера оценили на 100% свежести: не пропустите «Одно целое» в российском прокате — уже назвали новой «Субстанцией» Читать дальше 28 июля 2025
Реальная история маньяка Фишера пугает сильнее сериала — к счастью, самое жуткое осталось за кадром Реальная история маньяка Фишера пугает сильнее сериала — к счастью, самое жуткое осталось за кадром Читать дальше 28 июля 2025
«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом «Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом Читать дальше 28 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше