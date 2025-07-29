Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

Будет что посмотреть и о чем поспорить.

Пока западные зрители грызут ногти в ожидании «Плюрибуса» — нового проекта Винса Гиллигана, того самого, что подарил нам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» — у нас тут, в российских широтах, тоже есть чем разогреть интерес к грядущему сериальному сезону. Кинокритик Николай Никулин выдал порталу «Киноафиша» тройку новинок, которые сделают эту осень по-настоящему жаркой.

«Москва слезам не верит. Все только начинается» — переосмысление классики с глянцем и глиттером

Первый пункт в списке очевиден: новый проект Жоры Крыжовникова. После «Слова пацана» он снова замахивается на важные для народа темы, и делает это с размахом.

«Потому что это с аллюзиями на оскароносный фильм Меньшова и потому что это еще, кроме всего прочего, мюзикл».

На экране будет много блеска, слез, песен и столичной глянцевой безысходности. Главные роли — за Иваном Янковским, Рузилем Минекаевым, Федором Бондарчуком и Милошем Биковичем, а в камео, внезапно, появится Сергей Зверев. Все это звучит как полный бред — и тем сильнее хочется это увидеть.

«Олдскул» — Мария Аронова против рэпа

Личный фаворит Никулина — сериал «Олдскул». Потому что где еще вы увидите, как Мария Аронова устраивает на уроке рэп-баттл с учеником и отправляет его в нокаут задачкой с подвохом? Спойлер: школьник ошибается, а учительница дает ему пощечину.

«Раунд! Это и смешно, и поучительно, и снято в нарочито документальной манере».

«Майор Гром: Сериал» — российские «Мстители», общий сбор

Наконец, возвращается главный отечественный борец с преступностью и скучными сюжетами. «Майор Гром: Сериал» — это попытка раскачать вселенную «Баббл» до формата, сравнимого хотя бы с Netflix. В сериале обещают продолжить и развернуть сюжет полнометражек: больше времени на второстепенных героев, больше преступных схем, больше комиксной эстетики.

Фанаты уже на низком старте, потому что это действительно редкий пример российской супергероики, за которую не стыдно. Если все пойдет по плану — ждем новые спин-оффы.

«Пожалуй, это самое популярное российское кино по комиксам, с которым почти никому не сравниться. Лишь бы ширить эту аудиторию и продолжать создавать свою нестыдную вселенную».

Ранее мы писали: «Юлий — это адаптация от Netflix»: ИИ показал, как герои «Трех богатырей» выглядели бы в жизни — крашем стал не Илья или Добрыня