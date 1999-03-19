Меню
Полтергейст: Наследие 1996 - 1999, 4 сезон
Poltergeist: The Legacy
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
19 марта 1999
Год выпуска
1999
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список серий 4-го сезона сериала «Полтергейст: Наследие»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Песнь ворона (часть 1)
Song of the Raven
Сезон 4
Серия 1
19 марта 1999
Песнь ворона (часть 2)
Bird of Prey
Сезон 4
Серия 2
26 марта 1999
Кровная месть
Vendetta
Сезон 4
Серия 3
2 апреля 1999
Картина
The Painting
Сезон 4
Серия 4
9 апреля 1999
Обладание
The Possession
Сезон 4
Серия 5
16 апреля 1999
Предатель (часть 1)
The Traitor
Сезон 4
Серия 6
23 апреля 1999
Заместитель Кросса (часть 2)
Double Cross
Сезон 4
Серия 7
30 апреля 1999
Братская верность
Brother's Keeper
Сезон 4
Серия 8
4 июня 1999
Посвящение
Initiation
Сезон 4
Серия 9
11 июня 1999
Желаемое и действительное
Wishful Thinking
Сезон 4
Серия 10
18 июня 1999
Спокойные воды
Still Waters
Сезон 4
Серия 11
25 июня 1999
Нечестивый конгресс (часть 1)
Unholy Congress
Сезон 4
Серия 12
30 июля 1999
Нечестивый конгресс (часть 2)
Sacrifice
Сезон 4
Серия 13
6 августа 1999
В её сердце вселился дьявол
She's Got the Devil in Her Heart
Сезон 4
Серия 14
20 августа 1999
Тело и душа
Body and Soul
Сезон 4
Серия 15
27 августа 1999
Не забывай меня
Forget Me Not
Сезон 4
Серия 16
10 сентября 1999
Знаменье
The Portents
Сезон 4
Серия 17
17 сентября 1999
Газовый свет
Gaslight
Сезон 4
Серия 18
24 сентября 1999
Конец шабаша
Sabbath's End
Сезон 4
Серия 19
1 октября 1999
Демонический паразит
Mephisto Strain
Сезон 4
Серия 20
8 октября 1999
Внутренние дела
Infernal Affairs
Сезон 4
Серия 21
5 ноября 1999
Зверь внутри
The Beast Within
Сезон 4
Серия 22
12 ноября 1999
