Полтергейст: Наследие 1996 - 1999, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Полтергейст: Наследие
Киноафиша Сериалы Полтергейст: Наследие Сезоны Сезон 4

Poltergeist: The Legacy
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 19 марта 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Список серий 4-го сезона сериала «Полтергейст: Наследие» График выхода всех сериалов
Песнь ворона (часть 1) Song of the Raven
Сезон 4 Серия 1
19 марта 1999
Песнь ворона (часть 2) Bird of Prey
Сезон 4 Серия 2
26 марта 1999
Кровная месть Vendetta
Сезон 4 Серия 3
2 апреля 1999
Картина The Painting
Сезон 4 Серия 4
9 апреля 1999
Обладание The Possession
Сезон 4 Серия 5
16 апреля 1999
Предатель (часть 1) The Traitor
Сезон 4 Серия 6
23 апреля 1999
Заместитель Кросса (часть 2) Double Cross
Сезон 4 Серия 7
30 апреля 1999
Братская верность Brother's Keeper
Сезон 4 Серия 8
4 июня 1999
Посвящение Initiation
Сезон 4 Серия 9
11 июня 1999
Желаемое и действительное Wishful Thinking
Сезон 4 Серия 10
18 июня 1999
Спокойные воды Still Waters
Сезон 4 Серия 11
25 июня 1999
Нечестивый конгресс (часть 1) Unholy Congress
Сезон 4 Серия 12
30 июля 1999
Нечестивый конгресс (часть 2) Sacrifice
Сезон 4 Серия 13
6 августа 1999
В её сердце вселился дьявол She's Got the Devil in Her Heart
Сезон 4 Серия 14
20 августа 1999
Тело и душа Body and Soul
Сезон 4 Серия 15
27 августа 1999
Не забывай меня Forget Me Not
Сезон 4 Серия 16
10 сентября 1999
Знаменье The Portents
Сезон 4 Серия 17
17 сентября 1999
Газовый свет Gaslight
Сезон 4 Серия 18
24 сентября 1999
Конец шабаша Sabbath's End
Сезон 4 Серия 19
1 октября 1999
Демонический паразит Mephisto Strain
Сезон 4 Серия 20
8 октября 1999
Внутренние дела Infernal Affairs
Сезон 4 Серия 21
5 ноября 1999
Зверь внутри The Beast Within
Сезон 4 Серия 22
12 ноября 1999
