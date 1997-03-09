Меню
Полтергейст: Наследие 1996 - 1999 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Poltergeist: The Legacy
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
9 марта 1997
Год выпуска
1997
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Полтергейст: Наследие»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Новый страж
The New Guard
Сезон 2
Серия 1
9 марта 1997
Черная вдова
Black Widow
Сезон 2
Серия 2
9 марта 1997
Туши свет
Lights Out
Сезон 2
Серия 3
14 марта 1997
Ворующий души
Spirit Thief
Сезон 2
Серия 4
21 марта 1997
Подарок
The Gift
Сезон 2
Серия 5
28 марта 1997
Трансференция
Transference
Сезон 2
Серия 6
4 апреля 1997
Темный ангел
Dark Angel
Сезон 2
Серия 7
11 апреля 1997
На волоске от смерти
Lives in the Balance
Сезон 2
Серия 8
18 апреля 1997
Дикий зверь
Rough Beast
Сезон 2
Серия 9
25 апреля 1997
Выкуп
Ransom
Сезон 2
Серия 10
2 мая 1997
Найти Рихтера
Finding Richter
Сезон 2
Серия 11
9 мая 1997
Раскаяние
Repentance
Сезон 2
Серия 12
23 мая 1997
Маяк дьявола
Devil's Lighthouse
Сезон 2
Серия 13
30 мая 1997
Колыбельная
Lullaby
Сезон 2
Серия 14
13 июня 1997
Безмолвная помощница
Silent Partner
Сезон 2
Серия 15
20 июня 1997
Уйти от тени
Shadow Fall
Сезон 2
Серия 16
27 июня 1997
Всевидящее око
Mind's Eye
Сезон 2
Серия 17
4 июля 1997
Страх
Fear
Сезон 2
Серия 18
18 июля 1997
Тот, кто меня бережет
Someone to Watch Over Me
Сезон 2
Серия 19
25 июля 1997
Не будите спящих демонов
Let Sleeping Demons Lie
Сезон 2
Серия 20
3 августа 1997
В ловушке
Trapped
Сезон 2
Серия 21
10 августа 1997
Выбор
The Choice
Сезон 2
Серия 22
17 августа 1997
