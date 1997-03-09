Меню
Полтергейст: Наследие 1996 - 1999 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Полтергейст: Наследие
Poltergeist: The Legacy
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 марта 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Список серий 2-го сезона сериала «Полтергейст: Наследие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Новый страж The New Guard
Сезон 2 Серия 1
9 марта 1997
Черная вдова Black Widow
Сезон 2 Серия 2
9 марта 1997
Туши свет Lights Out
Сезон 2 Серия 3
14 марта 1997
Ворующий души Spirit Thief
Сезон 2 Серия 4
21 марта 1997
Подарок The Gift
Сезон 2 Серия 5
28 марта 1997
Трансференция Transference
Сезон 2 Серия 6
4 апреля 1997
Темный ангел Dark Angel
Сезон 2 Серия 7
11 апреля 1997
На волоске от смерти Lives in the Balance
Сезон 2 Серия 8
18 апреля 1997
Дикий зверь Rough Beast
Сезон 2 Серия 9
25 апреля 1997
Выкуп Ransom
Сезон 2 Серия 10
2 мая 1997
Найти Рихтера Finding Richter
Сезон 2 Серия 11
9 мая 1997
Раскаяние Repentance
Сезон 2 Серия 12
23 мая 1997
Маяк дьявола Devil's Lighthouse
Сезон 2 Серия 13
30 мая 1997
Колыбельная Lullaby
Сезон 2 Серия 14
13 июня 1997
Безмолвная помощница Silent Partner
Сезон 2 Серия 15
20 июня 1997
Уйти от тени Shadow Fall
Сезон 2 Серия 16
27 июня 1997
Всевидящее око Mind's Eye
Сезон 2 Серия 17
4 июля 1997
Страх Fear
Сезон 2 Серия 18
18 июля 1997
Тот, кто меня бережет Someone to Watch Over Me
Сезон 2 Серия 19
25 июля 1997
Не будите спящих демонов Let Sleeping Demons Lie
Сезон 2 Серия 20
3 августа 1997
В ловушке Trapped
Сезон 2 Серия 21
10 августа 1997
Выбор The Choice
Сезон 2 Серия 22
17 августа 1997
