После кучи сезонов «Ходячие мертвецы» все-таки сумели удивить зрителя: показали кое-что страшнее зомби

«Охота на Голлума» уже в процессе создания, но есть одна загвоздка: что станет в новом фильме с Арагорном?

Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал

Сон Ки Хун, фронтмен или полицейский? Подскажет тест-гороскоп — выберите свой знак зодиака и узнайте, с кем из героев вы похожи

«Посмотрела 8 серий за раз»: эту бразильскую военную драму россияне оценили на 8.3 — снял режиссер «Клона»

62 000 000 просмотров, но в России ее и не заметили: новинка в стиле «Куба» со звездой «Оппенгеймера» переписала историю Netflix

«Входит в мой список из 10 лучших»: свежая фэнтези-дорама от Netflix получила 8,5 баллов — особенно зайдет фанатам кулинарных реалити

«Твоя мать смотрит, как ты умираешь»: Тарантино снял 2 серии в своем любимом сериале о копах — получилось как «Убить Билла», но жестче

Уолтер-младший так и не смог стать голливудской звездой: как роль в «Во все тяжкие» похоронила карьеру АрДжея Митти

Теперь ты некромант, Гарри: новый фильм по Поттеру снимут вовсе не по книге Роулинг — авторы вдохновились культовым аниме нулевых