narrator открывающих титровС самого начала времён человечество существовало между миром света и миром тьмы. Этот журнал повествует о деятельности нашего тайного общества, известного как Наследие, созданного для защиты невинных от тех существ, что обитают в тенях и ночи.
[Наррация в начале первого сезона]
Дерек Рейн, д.ф.н.С самого начала времен человечество существовало между миром света и миром тьмы. Наша тайная организация была здесь всегда, защищая других от существ, обитающих в тенях и ночи. Известная только тем, кто был посвящен в наше истинное имя: Наследие.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дерек де Линт
Derek de Lint
