Полтергейст: Наследие 1996 - 1999 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полтергейст: Наследие
Киноафиша Сериалы Полтергейст: Наследие Сезоны Сезон 1

Poltergeist: The Legacy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

0.0
6.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Полтергейст: Наследие» График выхода всех сериалов
Пятая гробница Pilot
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 1996
Пятая гробница: Часть 2 Pilot
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 1996
Грехи отца Sins of the Father
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 1996
Беспощадный город Town Without Pity
Сезон 1 Серия 4
3 мая 1996
Дом The Tenement
Сезон 1 Серия 5
10 мая 1996
12-я пещера Twelfth Cave
Сезон 1 Серия 6
17 мая 1996
Человек в тумане Man in the Mist
Сезон 1 Серия 7
24 мая 1996
Призрак на дороге Ghost in the Road
Сезон 1 Серия 8
31 мая 1996
Двойник Doppleganger
Сезон 1 Серия 9
7 июня 1996
Заместитель The Substitute
Сезон 1 Серия 10
14 июня 1996
Будь смелее Do Not Go Gently
Сезон 1 Серия 11
21 июня 1996
Кристальный скарабей Crystal Scarab
Сезон 1 Серия 12
28 июня 1996
Колокол Жирардуса The Bell of Girardius
Сезон 1 Серия 13
12 июля 1996
Дух-лисица Fox Spirit
Сезон 1 Серия 14
19 июля 1996
13-ое поколение Thirteenth Generation
Сезон 1 Серия 15
26 июля 1996
Тёмный священник Dark Priest
Сезон 1 Серия 16
2 августа 1996
Откровение Revelations
Сезон 1 Серия 17
16 августа 1996
Мощи св. Антония Bones of St. Anthony
Сезон 1 Серия 18
23 августа 1996
Наследство Inheritance
Сезон 1 Серия 19
30 августа 1996
Сигнальщик The Signalman
Сезон 1 Серия 20
6 сентября 1996
Расплата The Reckoning
Сезон 1 Серия 21
13 сентября 1996
Предатель среди нас A Traitor Among Us
Сезон 1 Серия 22
20 сентября 1996
