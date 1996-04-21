Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Полтергейст: Наследие 1996 - 1999 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Полтергейст: Наследие
Сезоны
Сезон 1
Poltergeist: The Legacy
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
21 апреля 1996
Год выпуска
1996
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Полтергейст: Наследие»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пятая гробница
Pilot
Сезон 1
Серия 1
21 апреля 1996
Пятая гробница: Часть 2
Pilot
Сезон 1
Серия 2
21 апреля 1996
Грехи отца
Sins of the Father
Сезон 1
Серия 3
26 апреля 1996
Беспощадный город
Town Without Pity
Сезон 1
Серия 4
3 мая 1996
Дом
The Tenement
Сезон 1
Серия 5
10 мая 1996
12-я пещера
Twelfth Cave
Сезон 1
Серия 6
17 мая 1996
Человек в тумане
Man in the Mist
Сезон 1
Серия 7
24 мая 1996
Призрак на дороге
Ghost in the Road
Сезон 1
Серия 8
31 мая 1996
Двойник
Doppleganger
Сезон 1
Серия 9
7 июня 1996
Заместитель
The Substitute
Сезон 1
Серия 10
14 июня 1996
Будь смелее
Do Not Go Gently
Сезон 1
Серия 11
21 июня 1996
Кристальный скарабей
Crystal Scarab
Сезон 1
Серия 12
28 июня 1996
Колокол Жирардуса
The Bell of Girardius
Сезон 1
Серия 13
12 июля 1996
Дух-лисица
Fox Spirit
Сезон 1
Серия 14
19 июля 1996
13-ое поколение
Thirteenth Generation
Сезон 1
Серия 15
26 июля 1996
Тёмный священник
Dark Priest
Сезон 1
Серия 16
2 августа 1996
Откровение
Revelations
Сезон 1
Серия 17
16 августа 1996
Мощи св. Антония
Bones of St. Anthony
Сезон 1
Серия 18
23 августа 1996
Наследство
Inheritance
Сезон 1
Серия 19
30 августа 1996
Сигнальщик
The Signalman
Сезон 1
Серия 20
6 сентября 1996
Расплата
The Reckoning
Сезон 1
Серия 21
13 сентября 1996
Предатель среди нас
A Traitor Among Us
Сезон 1
Серия 22
20 сентября 1996
График выхода всех сериалов
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Перезапуск «Гарри Поттера» разочарует, если сценаристы проигнорируют эту фразу: о ней знают те, кто читал книги
Эти моменты в «Острых козырьках» стреляют в сердце точнее Томми Шелби: 3 лучшие серии за все 6 сезонов
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру
Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию
А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно
Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку
Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец
В СССР сняли «Вишневый сад» за три рубля — получился фильм на века: а на эту экранизацию Чехова ушли $2,5 млн — и все впустую
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667