Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром

Перезапуск «Гарри Поттера» разочарует, если сценаристы проигнорируют эту фразу: о ней знают те, кто читал книги

Эти моменты в «Острых козырьках» стреляют в сердце точнее Томми Шелби: 3 лучшие серии за все 6 сезонов

«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»

Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру

Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию

А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно

Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно

Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку

Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец