Паня всю жизнь прожила в деревне. Муж умер, детей не было. Из родственников только племянник: живет в городе с семьей и уговаривает Паню к ним перебраться. Все для того, чтобы дом Пани продать, а на вырученные деньги купить машину. Устала Паня отбиваться и в шутку брякнула: «Не могу переехать, замуж выхожу». Теперь нужно Пане настоящего жениха найти, иначе не отстанет племянничек. Подходящих мужчин в округе нет. Подруга Пани, соседка Лизка, сватает Паню за дачника-художника, который недавно переехал в деревню. Паня решила предложить ему брак по расчету - два мешка картошки, если женится. А у Лизки у самой дочь на выданье, Татьяна. Та и вовсе мимо деревенских женихов смотрит – олигарха ждет на белом мерседесе. И вся деревня гадает - сможет ли Лизка выдать замуж и Паню, и Таню? Деревня, где проходят съемки телефильма, и правда заслуживает, чтобы прожить в ней всю жизнь. Утешево – одна из 30 деревень, которые осмотрели создатели фильма, прежде чем выбрать место для съемок. Она самая красивая, как говорит художник-постановщик, дома настоящие, не испорченные «сайдингом», дачников нет, церковь на холме… Местные жители утверждают – хорошее место, сильное, кто-то ангелов здесь видел, а кто-то рассказывает, что и яблоки тут вверх падают, потому что притяжение неба здесь особенное: не даром Циолковский в Калуге космос изучал. И все тучи Утешево обходят стороной, дожди в Калуге проливаются, что для съемочного процесса очень важно.