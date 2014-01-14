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Постер сериала Любовь – не картошка
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Киноафиша Сериалы Любовь – не картошка

Любовь – не картошка (2014 - 2014)

Lyubov – ne kartoshka 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 5 часов 52 минуты

О чем сериал

Паня всю жизнь прожила в деревне. Муж умер, детей не было. Из родственников только племянник: живет в городе с семьей и уговаривает Паню к ним перебраться. Все для того, чтобы дом Пани продать, а на вырученные деньги купить машину. Устала Паня отбиваться и в шутку брякнула: «Не могу переехать, замуж выхожу». Теперь нужно Пане настоящего жениха найти, иначе не отстанет племянничек. Подходящих мужчин в округе нет. Подруга Пани, соседка Лизка, сватает Паню за дачника-художника, который недавно переехал в деревню. Паня решила предложить ему брак по расчету - два мешка картошки, если женится. А у Лизки у самой дочь на выданье, Татьяна. Та и вовсе мимо деревенских женихов смотрит – олигарха ждет на белом мерседесе. И вся деревня гадает - сможет ли Лизка выдать замуж и Паню, и Таню? Деревня, где проходят съемки телефильма, и правда заслуживает, чтобы прожить в ней всю жизнь. Утешево – одна из 30 деревень, которые осмотрели создатели фильма, прежде чем выбрать место для съемок. Она самая красивая, как говорит художник-постановщик, дома настоящие, не испорченные «сайдингом», дачников нет, церковь на холме… Местные жители утверждают – хорошее место, сильное, кто-то ангелов здесь видел, а кто-то рассказывает, что и яблоки тут вверх падают, потому что притяжение неба здесь особенное: не даром Циолковский в Калуге космос изучал. И все тучи Утешево обходят стороной, дожди в Калуге проливаются, что для съемочного процесса очень важно.

В ролях
В ролях
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Александр Вдовин
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Сезоны
Любовь – не картошка - Сезон 1 Сезон 1
2014, 8 эпизодов
 
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