Любовь – не картошка 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Любовь – не картошка
Сезон 1
Lyubov – ne kartoshka
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 января 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 52 минуты
Рейтинг сериала
4.3
Оцените
13
голосов
4.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Любовь – не картошка»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1
Серия 1
14 января 2014
Серия 02
Сезон 1
Серия 2
14 января 2014
Серия 03
Сезон 1
Серия 3
14 января 2014
Серия 04
Сезон 1
Серия 4
15 января 2014
Серия 05
Сезон 1
Серия 5
15 января 2014
Серия 06
Сезон 1
Серия 6
15 января 2014
Серия 07
Сезон 1
Серия 7
16 января 2014
Серия 08
Сезон 1
Серия 8
16 января 2014
