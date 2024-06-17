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Постер сериала Легенда о героях
Постер сериала Легенда о героях
Постер сериала Легенда о героях
Постер сериала Легенда о героях
Постер сериала Легенда о героях
Постер сериала Легенда о героях
Постер сериала Легенда о героях
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Легенда о героях

Легенда о героях (2024 - …)

Xin jin yong wu xia shi jie 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 22 часа 30 минут

О чем сериал

Несколько десятилетий назад семьи Го и Ян поклялись, что их потомки будут жить как одна семья. Однако этому не суждено было случиться. Захватывая новые территории, воинственный клан Цзинь уничтожил оба семейства. Выжить удалось лишь двум маленьким мальчикам. Го взяли на воспитание близкие друзья его отца, и все эти годы он рос с мыслью отомстить за смерть своей семьи. Однажды парень познакомился с учителем Ма Юй, и благодаря его техникам духовных практик смог обрести внутреннюю силу и стал настоящим воином. А тем временем наследник клана Ян, возмужав, решил покориться империи Цзинь и пополнил ряды ее воинов. Слухи об этом дошли до Го, который посчитал это предательством и дал клятву расправиться с недостойным наследником рода. Конечно, Ян в душе понимал, что предает свою семью, но власть и достаток оказались для него сильнее душевных терзаний. Го отправляется к замку Цзинь.

В ролях
В ролях
Мэн Цзыи
Чжоу Ивэй
Мин Доу
Ю Цзинжу
Чжао Чжэн
Чэнь Дулин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.4 IMDb
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Сезоны
Легенда о героях - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 30 эпизодов
 
Duel on Mount Hua
TBA,
 
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