Несколько десятилетий назад семьи Го и Ян поклялись, что их потомки будут жить как одна семья. Однако этому не суждено было случиться. Захватывая новые территории, воинственный клан Цзинь уничтожил оба семейства. Выжить удалось лишь двум маленьким мальчикам. Го взяли на воспитание близкие друзья его отца, и все эти годы он рос с мыслью отомстить за смерть своей семьи. Однажды парень познакомился с учителем Ма Юй, и благодаря его техникам духовных практик смог обрести внутреннюю силу и стал настоящим воином. А тем временем наследник клана Ян, возмужав, решил покориться империи Цзинь и пополнил ряды ее воинов. Слухи об этом дошли до Го, который посчитал это предательством и дал клятву расправиться с недостойным наследником рода. Конечно, Ян в душе понимал, что предает свою семью, но власть и достаток оказались для него сильнее душевных терзаний. Го отправляется к замку Цзинь.