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О персоне
Фильмография
Мин Доу
Ming Dow
Киноафиша
Персоны
Мин Доу
Мин Доу
Ming Dow
Дата рождения
26 февраля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Тайвань
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Бессонные дни
(2025)
7.5
Легенда о героях
(2024)
6.8
Перекрёсток любви
(2021)
Фильмография Мин Доу
7.7
Бессонные дни
детектив, триллер, дорама
2025, Китай
7.5
Легенда о героях
драма, боевик, приключения, дорама
2024, Китай
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6.8
Перекрёсток любви
комедия, фэнтези, мелодрама, дорама
2021, Китай
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5.2
Пропавшая
Bang jia zhe
боевик, криминал, триллер
2017, Китай
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Смотреть онлайн
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