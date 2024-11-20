Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Гротеск
Статьи
Статьи о сериале «Гротеск»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Гротеск»
Вся информация о сериале
«Ла-Ла Ленд» с хэппи-эндом и религиозный кошмар: 5 недооцененных сериалов 2024 года, достойных большего «хайпа»
Для широкого зрителя их затмили «Дом дракона» или «Олененок», но они точно стоят внимания.
Написать
20 ноября 2024 08:27
Готовьтесь к разочарованию: почему зрителям стоит понизить свои ожидания от финала «Гротеска»
Сериал про маньяка от создателей «Американской истории ужасов» затух, так не разгоревшись.
Написать
14 ноября 2024 16:40
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667