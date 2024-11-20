Меню
Статьи о сериале «Гротеск»

Статьи о сериале «Гротеск»
«Ла-Ла Ленд» с хэппи-эндом и религиозный кошмар: 5 недооцененных сериалов 2024 года, достойных большего «хайпа»
«Ла-Ла Ленд» с хэппи-эндом и религиозный кошмар: 5 недооцененных сериалов 2024 года, достойных большего «хайпа» Для широкого зрителя их затмили «Дом дракона» или «Олененок», но они точно стоят внимания.
20 ноября 2024 08:27
Готовьтесь к разочарованию: почему зрителям стоит понизить свои ожидания от финала «Гротеска»
Готовьтесь к разочарованию: почему зрителям стоит понизить свои ожидания от финала «Гротеска» Сериал про маньяка от созда­телей «Американ­ской истории ужасов» затух, так не разгоревшись.
14 ноября 2024 16:40
