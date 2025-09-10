Меню
Землевладелец
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Деми Мур станет злым боссом, а Томми поможет отец: официальные подробности 2 сезона «Лэндмена»
Тейлор Шеридан снова готовит кровавую бойню за нефть и власть.
Написать
10 сентября 2025 08:27
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
Создатели не будут затягивать с выходом новой главы истории.
1 комментарий
4 августа 2025 14:44
Койот в финале 1-го сезона «Землевладельца» — тревожный спойлер: героя Торнтона не ждет хеппи-энд
Сцена символическая, утверждает актер.
Написать
21 мая 2025 10:52
В топ-3 самых просматриваемых сериалов года лишь один — не от Netflix, и это даже не «Дом дракона»
Более того, спин-оффа «Игры престолов» нет даже в десятке лидеров.
1 комментарий
29 января 2025 16:40
