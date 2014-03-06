Меню
37 дней 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 37 дней
Киноафиша Сериалы 37 дней Сезоны Сезон 1
37 Days
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «37 дней»

Сезон 1
Один месяц лета One Month in Summer
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2014
Одна неделя в июле One Week in July
Сезон 1 Серия 2
7 марта 2014
Один длинный уик-энд One Long Weekend
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2014
