37 дней 2014, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Сезон 1
37 Days
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 марта 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
3
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «37 дней»
Сезон 1
Один месяц лета
One Month in Summer
Сезон 1
Серия 1
6 марта 2014
Одна неделя в июле
One Week in July
Сезон 1
Серия 2
7 марта 2014
Один длинный уик-энд
One Long Weekend
Сезон 1
Серия 3
8 марта 2014
