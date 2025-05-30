Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы C.S.I. Место преступления Статьи

Статьи о сериале «C.S.I. Место преступления»

Статьи о сериале «C.S.I. Место преступления» Вся информация о сериале
Квентин Тарантино
У Квентина Тарантино целый список любимых сериалов — среди них есть даже легендарный ситком и хит от Нетфликса Драматический сериал с Аней Тейлор-Джой в главной роли завоевала целую коллекцию самых престижных премией — не зря Тарантино его хвалит.
Написать
30 мая 2025 17:38
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше