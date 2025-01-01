[Из промо-трейлера канала 5 Великобритании]
Gil Grissom
Я доктор Гил Гриссом, и я точно знаю, что физические улики не могут быть ошибочными.
[Изображение сменяется на Кэтрин Уиллоус]
Catherine Willows
Я криминалист Кэтрин Уиллоус, и я точно знаю, что на этой работе ты понимаешь, что люди способны на всё.
[Изображение сменяется на Уоррика Брауна]
Warrick Brown
Я криминалист Уоррик Браун, и я точно знаю, что наука может объяснить всё, кроме удачи и любви.
[Изображение сменяется на Хорацио Кэйна]
Horatio Caine
Я Хорацио Кейн, и я точно знаю, что в CSI Майами мы никогда не закрываемся.
[Изображение сменяется на Мака Тейлора]
Mac Taylor
Я криминалист Мак Тейлор, и я точно знаю, что вы никогда не сможете избежать длительного пребывания в плену личной утраты.
[Изображение сменяется на Стеллу Бонсеру]
Stella Bonasera
Я детектив Стелла Бонсеру, и я точно знаю, что иногда ты — собака, а иногда — hydr###.