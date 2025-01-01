Меню
Цитаты из сериала C.S.I. Место преступления

Greg Sanders Все работа и ни игры делают Грега скучным парнем.
Gil Grissom Все игры и никакой работы делают Грега безработным парнем.
Greg Sanders Девяносто девять бутылок пива на стене, девяносто девять бутылок пива. Одну уберём, проведём через CODIS, восемьдесят восемь бутылок пива на стене.
[жидкость из багажника машины с двумя трупами брызгает на лицо Грега и в его рот]
Сара Сидл Технически, это делает тебя каннибалом. Гриссом был бы горд.
Грег Сандерс Гриссом бы попробовал это намеренно.
Кэтрин Уиллоус Привет.
Уоррик Браун Привет.
Кэтрин Уиллоус Как ты... держишься?
Уоррик Браун Нормально.
Кэтрин Уиллоус Ты уверена?
Уоррик Браун Да.
Кэтрин Уиллоус ...ты в женском туалете.
Warrick Brown Кто приносит оружие на ножевую драку?
Gil Grissom Победитель?
Gil Grissom Итак, давай посмотрим. Ты катаешься на серфе, ныряешь с аквалангом. Тебе нравится латекс, ты любишь моделей и Мэрилин Мэнсон. И у тебя ещё есть коллекция монет?
Greg Sanders Странно, да?
Gil Grissom Ну, я гоняюсь за тараканами!
Catherine Willows Мы в разгаре дела. Почему мы должны делать это сейчас?
Gil Grissom Ну, если я не сдам эти оценки, меня накажут.
Catherine Willows Мои цели... пожалуй, для начала, я бы хотел две ночи подряд отдыха. Хотелось бы снизить количество троек до 10 вместо обычных 20, и очень хотелось бы найти надежную нянечку, чтобы иметь хоть какую-то личную жизнь.
Gil Grissom У тебя нет личной жизни?
Catherine Willows Запиши это: я не имела #екса последние шесть - нет, семь месяцев.
Gil Grissom Как я могу помочь?
[Её глаза расширяются]
Gil Grissom Ты. В смысле, продвигайся вперед.
Zach Знаешь, как это бывает, ты выглядишь так, словно был спортсменом в колледже.
Greg Sanders Я?
Sara Sidle Он?
[Ищем улики в беспорядочном прицепе]
Nick Stokes Люди свиньи.
Gil Grissom Не обижай свиней, Ник. Они на самом деле очень чистоплотные.
[Гриссом признаёт свою ошибку]
Гил Гриссом Что?
Ник Стокс Ну, просто большинство людей не признают, что ошиблись.
Гил Гриссом Я ошибаюсь всё время. Именно так я прихожу к "правильному".
Грег Сандерс Я гений.
Уоррик Браун Дай угадаю, ты сделал ДНК-анализ и что-то нашёл?
Грег Сандерс Нет.
Гил Гриссом Ты сделал ДНК-анализ и что-то отличительное появилось?
Грег Сандерс Нет.
Уоррик Браун Ты встал с кровати и сам смог одеться?
Грег Сандерс Нет.
[после того, как сказал Гриссому то, что тот уже знает]
Грег Сanderс Похоже, мне стоит перестать пытаться произвести на тебя впечатление.
Гил Гриссом Это бы произвело на меня впечатление.
Ник Стокс [Грег открывает шкаф и достает книгу] Я думал, ты там хранишь свои п#рнографические журналы.
Грег Сандерс Я перемещаю это.
Капитан Джим Брасс [обвиняемый наклоняется для обыска] Лучше сохраните это положение на потом, оно вам пригодится там, куда вы едете.
Гил Гриссом Мне только что пришла страничка от Джеймса Уотсона.
Ник Стоукс А мне от Франсиса Крика. В чём дело, Грег?
Грег Сандерс Ну, как вы оба знаете, Уотсон и Крик - основоположники ДНК. Без их открытий мне было бы нечем заниматься целый день.
Ник Стоукс Чем ты занимался весь день?
Catherine Willows Ты знаешь, как ты всегда толкаешь эту тринити?
Gil Grissom Отец, Сын и Святой Дух?
Catherine Willows Жертва, подозреваемый, место преступления.
Gil Grissom Вот это?
[определяя насекомое на месте преступления]
Гил Гриссом Дермастид маскулатус.
Сара Сидл Это по-латыни значит "Ты прячешь труп."
Gil Grissom Иногда я могу быть немного бездумным.
Catherine Willows Не сказал бы. Не каждый парень проводит девушку в морг.
Greg Sanders Привет, Кэтрин, ты думаешь, Сара согласится поужинать со мной?
Catherine Willows Конечно, только не говори ей, что это свидание.
Капитан Jim Brass Эй, смотри, что я нашёл: нож с кровью.
Гил Гриссом Эй, смотри, что я нашёл: труп.
Nick Stokes Ну, до клиники от Индастриал Роуд ехать 10 минут.
Warrick Brown Да?
Nick Stokes Да, я заставил Грега это проверить.
Warrick Brown [смеясь] Это классика!
Nick Stokes Каждую минуту рождается лох.
Gil Grissom Да, и все они едут в Вегас.
[Гриссом проходит мимо лаборатории, где Грег слушает музыку]
Гил Гриссом Эй, Сандерс, никакого панк-рока.
Грег Сандерс А как же Black Flag?
Гил Гриссом Ты что, с ума сошел?
Gil Grissom Не могу понять, он гений или просто сумасшедший.
Captain Jim Brass Знакомо?
Сара Сидл Одежда, 85 долларов. Серёжки, 30 долларов. Латте, 4 доллара. Сходить с рук за убийство...
Гил Гриссом Бессмертно.
Gil Grissom Слышали историю про копа и обезьяну, которые зашли в бар?
Catherine Willows У меня не настроение.
Gil Grissom Обезьяна тоже была не в духе.
Dr. Al Robbins Передай мне эту ногу, ладно?
Catherine Willows Никогда не сомневайся. Никогда не оглядывайся. Так я и живу.
Gil Grissom Я это ценю.
[в комнате вскрытий, смотря на фрагменты костей]
Dr. Al Robbins Тебе грудка или ножка?
Catherine Willows Это твоя кухня.
Greg Sanders Вернул образец с семенной жидкостью... Я проанализировал это и нашел вашу ДНК.
Nick Stokes Это было быстро.
Greg Sanders Без шуток о том, что я быстро справляюсь с этой работой.
Nick Stokes Ха.
Catherine Willows Ну что, есть какие-нибудь новости по образцам крови и волос, которые я тебе дала?
Greg Sanders Не оскорбляй меня. Удача — только для тех, кто не умеет.
Catherine Willows Сказано как человеком, который никогда не выигрывал в азартные игры.
Greg Sanders Печально, но правда.
Капитан Джим Брасс Скажем так - я бы хотел, чтобы они расследовали мое убийство.
[Говорит Гриссому, увидев насекомое]
Кэтрин Уиллоус Эй, посмотри на это. Твой шестиногий родственный душ.
Catherine Willows [смотря на запись с камер видеонаблюдения с подростком в лифте] Если расковырять этому пацану голову, оттуда выйдет только Т&К.
Greg Sanders Мне кажется, ты однажды уже это говорила про меня.
Catherine Willows На самом деле, больше одного раза.
Nick Stokes Тебе нужна девушка.
David Phillips Я помолвлен, но спасибо.
Grissom "Зло, которое творят люди, всегда остается после них. Добро же часто погребено вместе с их костями."
Warrick Brown Шекспир?
Grissom [кивает] Юлий Цезарь.
Гил Гриссом [к Ходжесу] Так ты хочешь сказать, что у нашего убийцы металлические яйца?
Gil Grissom Я обычно не верю людям; они лгут. Улики никогда не лгут.
Catherine Willows Если что-то кажется тебе неправильным, то это, как правило, и есть неправильно.
[разговаривает с подозреваемым о разбитом зеркале на месте преступления]
Сара Сидл Знаешь, это на семь лет неудач.
Капитан Джим Брасс Скорее на семь-десять.
Hodges Я тебя не вызывал.
Nick Stokes Нет. Просто решил заглянуть.
Hodges Ты снова за мной следишь.
Nick Stokes Нет, я проверяю свои улики.
Hodges Думаешь, если ты повиснешь над FTIR, он будет работать быстрее?
Nick Stokes Да, Ходжес, именно так я и думаю.
Catherine Willows То, что делает фантазию великой, — это возможность, что она может сбыться. А когда ты теряешь эту возможность, это просто... как бы... отстой.
Nick Stokes Тебе нужна девушка.
Archie Сначала ты.
[о эластичном пластике]
Gil Grissom Где это у нас нашли?
Hodges В одежде Грега-Сандерса.
Greg Sanders Чтобы было понятно, мне действительно нравится быть с членом.
Sara Sidle Так что, что это?
Hodges Дай мне немного времени, я не волшебник.
Sara Sidle Что ж, это очевидно, Ходжес, иначе бы ты не был грубым.
Hodges Я не был грубым, я был суховатым. Грубость — это "Когда я узнаю, вы узнаете." Друзья?
Sara Sidle Нет.
Кэтрин Уиллоус Какую извращённую игру ты здесь играешь, Гил?
Гил Гриссом Я не извращенец.
Gil Grissom Где же твой энтузиазм?
Greg Sanders Каждый раз, когда я нахожу совпадение, моя жизнь становится чуть меньше. А там я чувствовал себя большим.
Gil Grissom А там это означает сокращение зарплаты.
Greg Sanders Я не ради денег.
[после того, как Грег выгнал его из лаборатории]
Уоррик Браун Ты сегодня принял свои таблетки?
[Позже в лаборатории]
Сара Сайдл Ты превратила мой морской огурец в лампочку?
Gil Grissom Что ты делаешь в своё время — твое дело. Что ты делаешь в моё время — моё дело.
Gil Grissom Удивительно, как вид крови может очистить помещение.
Greg Sanders [о ортодонтии] У меня было всё — расширитель неба, брекеты, ретейнер, капа. Пять лет мучений, но стоило каждой копейки, не так ли?
Gil Grissom Мы вам за каждое слово платим?
Кэтрин Уиллоуз Что случилось, Дэвид? Ты что-то нашёл?
Дэвид Филлипс Я только что подумал, что не был бы пойман мёртвым в этих шортах.
Gil Grissom Никто из жертв не скажет, что мы не старались.
[Кэт смотрит на тело своего покойногоex-мужа]
Доктор Эд Ал Роббинс Кэтрин, ты не можешь прощаться в комнате для вскрытий.
Warrick Brown Это была confession?
Gil Grissom Думаю, это будет признание невменяемости.
Greg Sanders Мне пришлось отправить это в внешнюю лабораторию, поскольку у нас нет оборудования для проведения анализа ДНК бактерий. Намёк, намёк.
Сара Сидл Мертвец! Плюс.
Gil Grissom Мои жуки - мои любимцы, мои дети.
Капитан Джим Брасс Что будешь делать после работы?
Гил Гриссом Больше работы.
Greg Sanders [о Саре] Тебе валийку для неё?
Sara Sidle Я это слышала!
Warrick Brown Ты просто не сдаёшься, а?
Sara Sidle Это недостаток.
Ник Стокс Миссис Хендлер, вы с мужем много занимаетесь скалолазанием?
Эми Хендлер Да.
[направляет пистолет на Ника]
Эми Хендлер Вот чем я её убила.
[Уоррику]
Кэтрин Уиллоус Что бы ты ни говорил, Суперфлай.
Капитан Джим Брасс На что ты не можешь указать, кроме переключателя отключения?
Catherine Willows Влюблённые и коллеги по работе — это никогда не работает.
Dr. Al Robbins Он неплохо так поработал. Сколько зубов вы нашли на месте преступления?
Grissom Два.
Dr. Al Robbins У него не хватает шести.
Gil Grissom Богатые так же испорчены, как и бедные.
Gil Grissom Извините, вы выглядите потерянным
Sheriff Rory Atwater Я отзвонился на ваш мобильный.
Gil Grissom У нас здесь плохая связь. Слушайте, если это из-за ужина, я свободен на следующей неделе. Буду есть рыбу.
Gil Grissom Всегда есть улика.
Nick Stokes На что ты вообще не поставишь, а?
Warrick Brown Да нет.
Gil Grissom Ладно, сегодня мы выходим за рамки.
Sara Sidle За рамками?
Catherine Willows Рыба. Та, что уплыла.
Sara Sidle О, я пропустила этот момент.
Dr. Al Robbins Узнаю больше позже.
Gil Grissom Ты всегда мне это говоришь.
Dr. Al Robbins Да, говорю.
[Сара врывается, явно сердитая]
Сара Сидл Ты не была в своём кабинете.
Гил Гриссом И тебе доброго утра, мисс Сидл.
[неподдающемуся подозреваемому]
Капитан Джим Брасс Слышал новость? Сделку не провести, если держишь язык за зубами.
[после того, как Гил Гриссом зажигает огурец в лаборатории]
Гил Гриссом Знаешь, так я готовил свои хот-доги в колледже.
Hodges "Спасибо, Ходжес, за то, что провел этот невероятно сложный тест, требующий глубокого сосредоточения и высокой квалификации."
Капитан Джим Брас Наш друг Тони только что заселился в отель. Даже чемоданы не распаковал.
Гриссом Он быстро нажил врагов.
Sara Sidle Мне кажется, этот пыльный след воздействует на меня. Не мог бы ты закончить с холодильником?
Greg Sanders Мне полагается золотая звезда?
Catherine Willows Сколько тебе было лет, когда умер твой отец?
Gil Grissom Девять.
Catherine Willows Маленький.
[Ник предложил сделать ставку на дело]
Уоррик Браун Я не встаю с постели за меньшую сумму, чем сотня.
Sara Sidle В Лас-Вегасе действительно нет ни одного места без игровых автоматов?
Кэтрин Уиллоуз [к Гриссуms] Что бы ты без меня делал?
[подозреваемый показывает Кэт фотографию парня]
Подозреваемый У меня есть ЭТОТ парень, который держит меня дома.
Кэтрин Уиллоус Ахх, ты эту фотографию из кошелька достал? То есть, когда買носил?
Nick Stokes У тебя нет карьеры без работы.
Гил Гриссом Маэстро, в чем дело с нашим утопленником?
[кричит через музыку]
Гил Гриссом Профессор! В чем дело с нашим утопленником?
Sara Sidle В детстве я ужасно любила золотые звёздочки.
Greg Sanders В отличие от сейчас?
Sara Sidle [во время допроса серийного убийцы, который собирает волосы своих жертв] Не смотри на мои волосы!
[Из промо-трейлера канала 5 Великобритании]
Gil Grissom Я доктор Гил Гриссом, и я точно знаю, что физические улики не могут быть ошибочными.
[Изображение сменяется на Кэтрин Уиллоус]
Catherine Willows Я криминалист Кэтрин Уиллоус, и я точно знаю, что на этой работе ты понимаешь, что люди способны на всё.
[Изображение сменяется на Уоррика Брауна]
Warrick Brown Я криминалист Уоррик Браун, и я точно знаю, что наука может объяснить всё, кроме удачи и любви.
[Изображение сменяется на Хорацио Кэйна]
Horatio Caine Я Хорацио Кейн, и я точно знаю, что в CSI Майами мы никогда не закрываемся.
[Изображение сменяется на Мака Тейлора]
Mac Taylor Я криминалист Мак Тейлор, и я точно знаю, что вы никогда не сможете избежать длительного пребывания в плену личной утраты.
[Изображение сменяется на Стеллу Бонсеру]
Stella Bonasera Я детектив Стелла Бонсеру, и я точно знаю, что иногда ты — собака, а иногда — hydr###.
