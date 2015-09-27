Меню
C.S.I. Место преступления, список сезонов
CSI: Crime Scene Investigation
16+
Год выпуска
2000
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «C.S.I. Место преступления»
Сезон 1 / Season 1
23 эпизода
6 октября 2000 - 17 мая 2001
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
27 сентября 2001 - 16 мая 2002
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
26 сентября 2002 - 15 мая 2003
Сезон 4 / Season 4
23 эпизода
25 сентября 2003 - 20 мая 2004
Сезон 5 / Season 5
25 эпизодов
23 сентября 2004 - 19 мая 2005
Сезон 6 / Season 6
24 эпизода
22 сентября 2005 - 18 мая 2006
Сезон 7 / Season 7
24 эпизода
21 сентября 2006 - 17 мая 2007
Сезон 8 / Season 8
17 эпизодов
27 сентября 2007 - 15 мая 2008
Сезон 9 / Season 9
24 эпизода
9 октября 2008 - 14 мая 2009
Сезон 10 / Season 10
23 эпизода
24 сентября 2009 - 20 мая 2010
Сезон 11 / Season 11
22 эпизода
23 сентября 2010 - 12 мая 2011
Сезон 12 / Season 12
22 эпизода
21 сентября 2011 - 9 мая 2012
Сезон 13 / Season 13
22 эпизода
26 сентября 2012 - 15 мая 2013
Сезон 14 / Season 14
22 эпизода
25 сентября 2013 - 7 мая 2014
Сезон 15 / Season 15
18 эпизодов
28 сентября 2014 - 15 февраля 2015
Сезон 16 / Season 16
2 эпизода
27 сентября 2015
