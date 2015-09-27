Меню
C.S.I. Место преступления

C.S.I. Место преступления, список сезонов

CSI: Crime Scene Investigation 16+
Год выпуска 2000
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS

7.7 IMDb
Список сезонов сериала «C.S.I. Место преступления»
C.S.I. Место преступления - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 6 октября 2000 - 17 мая 2001
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 27 сентября 2001 - 16 мая 2002
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 26 сентября 2002 - 15 мая 2003
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
23 эпизода 25 сентября 2003 - 20 мая 2004
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
25 эпизодов 23 сентября 2004 - 19 мая 2005
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
24 эпизода 22 сентября 2005 - 18 мая 2006
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
24 эпизода 21 сентября 2006 - 17 мая 2007
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
17 эпизодов 27 сентября 2007 - 15 мая 2008
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
24 эпизода 9 октября 2008 - 14 мая 2009
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
23 эпизода 24 сентября 2009 - 20 мая 2010
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
22 эпизода 23 сентября 2010 - 12 мая 2011
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
22 эпизода 21 сентября 2011 - 9 мая 2012
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
22 эпизода 26 сентября 2012 - 15 мая 2013
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
22 эпизода 25 сентября 2013 - 7 мая 2014
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
18 эпизодов 28 сентября 2014 - 15 февраля 2015
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2 эпизода 27 сентября 2015
 
