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Киноафиша Сериалы Гинтама

Гинтама (2006 - 2018)

Gintama 18+
Год выпуска 2006
Страна Япония
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 152 часа 55 минут

О чем сериал

После захвата Земли инопланетянами Аманто было запрещено носить мечи. Единственным, кто сохранил истинный японский дух, остался самоуверенный любитель сладостей Гинтоки Саката. Неуклюжий очкарик Симпати стал его учеником. Третьим членом их команды стала очаровательная Кагура, представительница сильнейшей во вселенной семьи Ятудзоку, вместе с её питомцем Садахару — огромным псом размером с бегемота, который любит грызть головы всем подряд. Они называют себя мастерами на все руки и выполняют любые задания, главное — чтобы заплатили.

В ролях
В ролях
Акира Исида
Акира Исида
Фумихико Татики
Фумихико Татики
Ю Кобаяси
Ю Кобаяси
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Кадзуя Накаи
Кадзуя Накаи
Susumu Chiba
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Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Сезоны
Гинтама - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 49 эпизодов
 
Гинтама - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 50 эпизодов
 
Гинтама - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 51 эпизод
 
Гинтама - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 51 эпизод
 
Гинтама - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 51 эпизод
 
Гинтама - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 13 эпизодов
 
Гинтама - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 51 эпизод
 
Гинтама - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 12 эпизодов
 
Гинтама - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2017, 13 эпизодов
 
Гинтама - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2018, 26 эпизодов
 
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