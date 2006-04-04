После захвата Земли инопланетянами Аманто было запрещено носить мечи. Единственным, кто сохранил истинный японский дух, остался самоуверенный любитель сладостей Гинтоки Саката. Неуклюжий очкарик Симпати стал его учеником. Третьим членом их команды стала очаровательная Кагура, представительница сильнейшей во вселенной семьи Ятудзоку, вместе с её питомцем Садахару — огромным псом размером с бегемота, который любит грызть головы всем подряд. Они называют себя мастерами на все руки и выполняют любые задания, главное — чтобы заплатили.