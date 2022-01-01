Представляем вашему вниманию лучшие комедии, похожие на фильм «Здравствуй, папа, Новый год!». Этот список отлично подойдет для семейного просмотра во время новогодних каникул и поднимет настроение как детям, так и взрослым. Подобранные Киноафишей фильмы наполнены добрым искрометным юмором, рождественской атмосферой и истинными семейными ценностями – любовью, дружбой и взаимоподдержкой. В какие бы перипетии ни попадали персонажи, в результате именно самые родные и близкие люди помогают им выпутаться из неприятностей, нелепых и обидных ситуаций. «Здравствуй, папа, Новый год!» – это семейная комедия о соперничестве двух отцов: родного и приемного. Брэд женится на Саре, у которой есть двое детей от первого брака. Мужчина мечтает стать для них образцовым родителем, но не всегда справляется с этой задачей. Кроме того, у него на пути встает внезапно вернувшийся биологический отец ребят. Теперь им предстоит выяснить, кто из них лучший папа. Фильм «Здравствуй, папа, Новый год!» уже 15 лет находится в числе самых популярных праздничных кинолент.