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Фильмы похожие на «Здравствуй, папа, Новый год!»
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Фильмы похожие на «Здравствуй, папа, Новый год!»

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Охота на Санту
Охота на Санту
6.0
комедия
2020, Великобритания / США / Канада
Семья по-быстрому
Семья по-быстрому
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8.0
комедия
2018, США
Очень плохие мамочки 2
Очень плохие мамочки 2
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6.0
комедия
2017, США
Любите Куперов
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6.0
семейный, комедия
2015, США
Несносные боссы 2
Несносные боссы 2
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6.0
комедия
2014, США
Да здравствует Франция
Да здравствует Франция
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7.0
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2013, Франция
Дежурный папа: Летний лагерь
Дежурный папа: Летний лагерь
3.0
комедия, семейный
2007, США
Вышибалы
Вышибалы
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4.0
комедия
2004, США / Германия
Я буду дома к Рождеству
Я буду дома к Рождеству
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5.0
комедия, семейный
1998, США / Канада
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Представляем вашему вниманию лучшие комедии, похожие на фильм «Здравствуй, папа, Новый год!». Этот список отлично подойдет для семейного просмотра во время новогодних каникул и поднимет настроение как детям, так и взрослым. Подобранные Киноафишей фильмы наполнены добрым искрометным юмором, рождественской атмосферой и истинными семейными ценностями – любовью, дружбой и взаимоподдержкой. В какие бы перипетии ни попадали персонажи, в результате именно самые родные и близкие люди помогают им выпутаться из неприятностей, нелепых и обидных ситуаций. «Здравствуй, папа, Новый год!» – это семейная комедия о соперничестве двух отцов: родного и приемного. Брэд женится на Саре, у которой есть двое детей от первого брака. Мужчина мечтает стать для них образцовым родителем, но не всегда справляется с этой задачей. Кроме того, у него на пути встает внезапно вернувшийся биологический отец ребят. Теперь им предстоит выяснить, кто из них лучший папа. Фильм «Здравствуй, папа, Новый год!» уже 15 лет находится в числе самых популярных праздничных кинолент.

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