Для любителей старого советского кино редакция Киноафиши подготовила фильмы, похожие на «Карнавал». В списке можно найти лучшие отечественные мелодрамы и трагикомедии о судьбе простых людей, всеми силами стремящихся к своей мечте. Героиня «Карнавала» – юная девушка Нина Соломатина. Окончив школу, она приезжает в столицу к своему родному отцу и его новой семье, чтобы «покорить Москву» и стать настоящей известной артисткой. Но большой город встречает ее негостеприимно: экзамены Нина проваливает, а папа перевозит ее вещи на съемную квартиру, из которой ту вскоре выгоняют за неуплату и шумные вечеринки с друзьями. Несмотря на все препятствия, девушка не отступается от своей цели. Тем не менее, она понимает, что известность – не главное в жизни, в отличие от настоящей любви и поддержки близких людей. Фильм «Карнавал» не дает однозначного ответа на вопрос о правильном выборе жизненного пути. Однако он, как и другие собранные в списке классические советские киноленты, заставляет зрителя задуматься и сделать свои собственные выводы.