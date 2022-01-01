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Фильмы похожие на «Карнавал»
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Фильмы похожие на «Карнавал»

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Девушка без комплексов
Девушка без комплексов
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5.0
комедия
2015, США
Самая обаятельная и привлекательная
Самая обаятельная и привлекательная
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8.0
комедия, мелодрама
1985, СССР
Родня
Родня
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8.0
комедия, семейный, драма
1981, СССР
Москва слезам не верит
Москва слезам не верит
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8.0
мелодрама, комедия
1979, СССР
По семейным обстоятельствам
По семейным обстоятельствам
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7.0
комедия
1978, СССР
Смешная девчонка
Смешная девчонка
7.0
мелодрама, комедия, биография, мюзикл
1968, США
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
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8.0
мелодрама, комедия
1963, СССР
Приходите завтра...
Приходите завтра...
7.0
мюзикл, комедия
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Для любителей старого советского кино редакция Киноафиши подготовила фильмы, похожие на «Карнавал». В списке можно найти лучшие отечественные мелодрамы и трагикомедии о судьбе простых людей, всеми силами стремящихся к своей мечте. Героиня «Карнавала» – юная девушка Нина Соломатина. Окончив школу, она приезжает в столицу к своему родному отцу и его новой семье, чтобы «покорить Москву» и стать настоящей известной артисткой. Но большой город встречает ее негостеприимно: экзамены Нина проваливает, а папа перевозит ее вещи на съемную квартиру, из которой ту вскоре выгоняют за неуплату и шумные вечеринки с друзьями. Несмотря на все препятствия, девушка не отступается от своей цели. Тем не менее, она понимает, что известность – не главное в жизни, в отличие от настоящей любви и поддержки близких людей. Фильм «Карнавал» не дает однозначного ответа на вопрос о правильном выборе жизненного пути. Однако он, как и другие собранные в списке классические советские киноленты, заставляет зрителя задуматься и сделать свои собственные выводы.

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