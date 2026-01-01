Оповещения от Киноафиши
Премьер
Кинотеатры
Премьер
Расписание сеансов кинотеатра «Премьер»
Расписание сеансов кинотеатра «Премьер»
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
17:00
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:45
15:00
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
18:50
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:50
12:45
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
14:55
Унция жизни
драма, мелодрама
2024, Россия
2D
19:00
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
13:00
16:50
