Расписание сеансов кинотеатра «Премьер»

Расписание сеансов кинотеатра «Премьер»

Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
17:00
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:45 15:00
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:50
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:50 12:45
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
14:55
Унция жизни
Унция жизни драма, мелодрама 2024, Россия
2D
19:00
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
13:00 16:50
