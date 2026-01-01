Детям до 14 лет снижена цена на билет. При себе необходимо иметь соответствующий документ. Подробнее о льготном билете можно узнать на сайте, по телефону или в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Школьникам и студентам снижена цена на билет. При себе необходимо иметь соответствующий документ. Подробнее о льготном билете можно узнать на сайте, по телефону или в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Пенсионерам и инвалидам снижена цена на билет. При себе необходимо иметь соответствующий документ. Подробнее о льготном билете можно узнать на сайте, по телефону или в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Многодетным семьям снижена цена на билет. При себе необходимо иметь соответствующий документ. Подробнее о льготном билете можно узнать на сайте, по телефону или в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
На коллективные заявки (группам от 10 человек) снижена цена на билет. При себе необходимо иметь соответствующий документ. Подробнее о льготном билете можно узнать на сайте, по телефону или в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.