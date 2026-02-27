Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Пензы
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
Расписание сеансов кинотеатра «ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
16:05
от 380 ₽
19:40
от 420 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
20:25
от 420 ₽
23:00
от 380 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
11:45
от 300 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
11:20
от 300 ₽
14:20
от 380 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:10
от 300 ₽
13:50
от 350 ₽
15:20
от 380 ₽
17:10
от 420 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
11:45
от 300 ₽
13:35
от 350 ₽
22:25
от 380 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
14:00
от 380 ₽
15:45
от 380 ₽
17:50
от 420 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
23:45
от 380 ₽
Ограбление в Лос-Анджелесе
криминал, триллер, драма
2026, США
2D
19:55
от 420 ₽
22:35
от 380 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
13:05
от 350 ₽
15:55
от 380 ₽
18:05
от 420 ₽
19:05
от 420 ₽
20:15
от 420 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 300 ₽
16:15
от 380 ₽
18:20
от 420 ₽
23:15
от 380 ₽
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
