Расписание сеансов кинотеатра «ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ»

Расписание сеансов кинотеатра «ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ»

Сегодня 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
16:05 от 380 ₽ 19:40 от 420 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
20:25 от 420 ₽ 23:00 от 380 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
11:45 от 300 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
11:20 от 300 ₽ 14:20 от 380 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:10 от 300 ₽ 13:50 от 350 ₽ 15:20 от 380 ₽ 17:10 от 420 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
11:45 от 300 ₽ 13:35 от 350 ₽ 22:25 от 380 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:00 от 380 ₽ 15:45 от 380 ₽ 17:50 от 420 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
23:45 от 380 ₽
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе криминал, триллер, драма 2026, США
2D
19:55 от 420 ₽ 22:35 от 380 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:05 от 350 ₽ 15:55 от 380 ₽ 18:05 от 420 ₽ 19:05 от 420 ₽ 20:15 от 420 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 300 ₽ 16:15 от 380 ₽ 18:20 от 420 ₽ 23:15 от 380 ₽
