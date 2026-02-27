Коллективные посещения

Кинотеатр Ultra Cinema Пенза предлагает Вам специальные условия на групповое посещение: 1. Цена билета 180 руб. 2. Специальные условия предоставляются группам от 15 человек в будние дни. Один сопровождающий может пройти бесплатно. 3. Заявки принимаются по номеру телефона 89093170075 (Светлана), сообщениями в Whatsapp, Telegram и MAX не позднее, чем за 1 день до предполагаемого сеанса. 4. Для оформления заявки не нужно ждать открытия расписания на сайте. Вам нужно выбрать день посещения, фильм из репертуара, желаемый часовой временной промежуток и предварительно озвучить максимально возможное количество человек. 5. Изменения количества человек заявки необходимо обязательно согласовывать, так как количество мест в залах ограничено.