ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ

ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ

Пенза
Адрес
г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
Телефон

8 (8412) 701-151

Билеты от 300 ₽
Сеть

ULTRA Cinema

О кинотеатре

5 современных залов с удобными креслами. Часы работы: с 10:00 до 02:00.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
Билеты от 300 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
16:05 от 380 ₽ 19:40 от 420 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
20:25 от 420 ₽ 23:00 от 380 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
11:45 от 300 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 2 сеанса
11:20 от 300 ₽ 14:20 от 380 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Скидки в кинотеатре
Коллективные посещения

Кинотеатр Ultra Cinema Пенза предлагает Вам специальные условия на групповое посещение: 1. Цена билета 180 руб. 2. Специальные условия предоставляются группам от 15 человек в будние дни. Один сопровождающий может пройти бесплатно. 3. Заявки принимаются по номеру телефона 89093170075 (Светлана), сообщениями в Whatsapp, Telegram и MAX не позднее, чем за 1 день до предполагаемого сеанса. 4. Для оформления заявки не нужно ждать открытия расписания на сайте. Вам нужно выбрать день посещения, фильм из репертуара, желаемый часовой временной промежуток и предварительно озвучить максимально возможное количество человек. 5. Изменения количества человек заявки необходимо обязательно согласовывать, так как количество мест в залах ограничено.

Коллективные заявки
Фильмы в кинотеатре ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ

Сегодня 27
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
16:05 от 380 ₽ 19:40 от 420 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
20:25 от 420 ₽ 23:00 от 380 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
11:45 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
