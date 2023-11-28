Оповещения от Киноафиши
Молодежный центр «Мир»

Молодежный центр «Мир»

Озерск
Адрес
ул. Свердлова 42, Озерск
Телефон

+7 (35130) 5-92-65

Билеты от 250 ₽
2 голоса
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Молодежный центр «Мир»
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
17:55 от 250 ₽ ...
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
Сегодня 2 сеанса
12:00 от 250 ₽ 19:55 от 250 ₽ ...
Тюльпаны
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
16:05 от 250 ₽ ...
Человек, который смеется
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
14:00 от 250 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Людмила Базаркина 28 ноября 2023, 17:27
Очень хорошии зал. Удобные кресла. В зале тепло. Красивое оформление в холле. Вежливый администратор Юрий.
Евангелина Надыршина 2 января 2026, 10:17
Очень классный кинотеатр, красивый зал, удобные кресла 👍😍
2 голоса
Фильмы в кинотеатре Молодежный центр «Мир»

Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:55 от 250 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
12:00 от 250 ₽ 19:55 от 250 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
16:05 от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
