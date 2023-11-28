Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Озерск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Озерска
Кинотеатры
Молодежный центр «Мир»
Молодежный центр «Мир»
Озерск
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
ул. Свердлова 42, Озерск
Показать на карте
Телефон
+7 (35130) 5-92-65
Позвонить
Билеты от 250 ₽
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
2
голоса
Билеты от 250 ₽
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Молодежный центр «Мир»
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
17:55
от 250 ₽
...
Спасти бессмертного
Сегодня 2 сеанса
12:00
от 250 ₽
19:55
от 250 ₽
...
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
16:05
от 250 ₽
...
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
14:00
от 250 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 250 ₽
Завтра
от 250 ₽
9 марта
от 250 ₽
Отзывы о кинотеатре
Людмила Базаркина
28 ноября 2023, 17:27
Очень хорошии зал. Удобные кресла. В зале тепло. Красивое оформление в холле. Вежливый администратор Юрий.
Евангелина Надыршина
2 января 2026, 10:17
Очень классный кинотеатр, красивый зал, удобные кресла 👍😍
Отзывы
Написать отзыв
2
голоса
Оцените
Фильмы в кинотеатре Молодежный центр «Мир»
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:55
от 250 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
12:00
от 250 ₽
19:55
от 250 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
16:05
от 250 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
«Метод» — лишь вершина айсберга: 5 российских сериалов, где преступления раскрывают с помощью интуиции, науки и сверхспособностей
«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали
41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667