Рейтинг кинотеатров Озерска

Водителям в России стали приходить штрафы до 600 тысяч рублей — вся проблема в номерах

В июне СФР заберет до 7 390 рублей из пенсии миллионов россиян — и это законно

Всех россиянок с детьми лишат ежемесячных выплат по маткапиталу – потратить деньги на ребенка больше не дадут

В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)

«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века

Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон

«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра

«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»

«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести

Гав-гав тест: попробуйте узнать 6 фильмов СССР по кадру с собакой — возможен острый приступ умиления