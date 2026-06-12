Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Молодежный центр «Мир»
Расписание сеансов кинотеатра «Молодежный центр «Мир»»
Расписание сеансов кинотеатра «Молодежный центр «Мир»»
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
11:50
от 250 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
16:45
от 250 ₽
Привет, медведь!
семейный
2026, Россия
2D
15:00
от 250 ₽
Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
2D
18:40
от 250 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
13:20
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Головоломка
Отзывы
2015, США, анимация
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
История игрушек: Большой побег
Отзывы
2010, США, драма, приключения, комедия, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
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