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Расписание сеансов кинотеатра «Молодежный центр «Мир»»

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
11:50 от 250 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
16:45 от 250 ₽
Привет, медведь!
Привет, медведь! семейный 2026, Россия
2D
15:00 от 250 ₽
Холоп 3
Холоп 3 комедия, приключения 2026, Россия
2D
18:40 от 250 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
13:20 от 250 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Головоломка
Головоломка
2015, США, анимация
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
История игрушек: Большой побег
История игрушек: Большой побег
2010, США, драма, приключения, комедия, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
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