Современный 7ми-зальный кинотеатр с новейшим кинопроекционным и звуковым оборудованием и качественным изображением высокой яркости.
7 уютных кинозалов оснащены цифровыми проекторами и оборудованы комфортабельными креслами, что позволяет зрителю максимально окунуться в атмосферу кино и получить максимум удовольствия от просмотра.
На территории кинотеатра в вашем распоряжении:
- GAME ZONE - игровая зона, имеющая более 100 различных современных игровых автоматов и симуляторов;
- Кинобар с попкорном, напитками, закусками и собственной кухней - вкуснейшей пиццей, роллами и бургерами;