Русский
Киноафиша Нижнекамска Кинотеатры Sun City Рамус Молл

Sun City Рамус Молл

Нижнекамск
Адрес
Нижнекамск, ул. Сююмбике 7
Показать на карте
Телефон

+7 (927) 037 00 55

Позвонить
Билеты от 350 ₽
О кинотеатре

Современный 7ми-зальный кинотеатр с новейшим кинопроекционным и звуковым оборудованием и качественным изображением высокой яркости.

7 уютных кинозалов оснащены цифровыми проекторами и оборудованы комфортабельными креслами, что позволяет зрителю максимально окунуться в атмосферу кино и получить максимум удовольствия от просмотра.

На территории кинотеатра в вашем распоряжении:

- GAME ZONE - игровая зона, имеющая более 100 различных современных игровых автоматов и симуляторов;
- Кинобар с попкорном, напитками, закусками и собственной кухней - вкуснейшей пиццей, роллами и бургерами;

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
Парковка
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Sun City Рамус Молл
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
Сегодня 1 сеанс
14:10 от 600 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
21:25 от 500 ₽ ...
Анаконда
Анаконда
Сегодня 2 сеанса
22:25 от 450 ₽ 00:25 от 450 ₽ ...
Выживший
Выживший
Сегодня 1 сеанс
19:00 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Скидки в кинотеатре
Кино за 150 рублей

Акция действует с понедельника по среду, кроме выходных и праздничных дней, на фильмы, идущие в прокате более двух недель. ​Не суммируется с другими скидками.

Фильмы в кинотеатре Sun City Рамус Молл

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
2D
14:10 от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
21:25 от 500 ₽
Анаконда
Анаконда комедия 2025, США
2D
22:25 от 450 ₽ 00:25 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
