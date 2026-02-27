Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнекамска Кинотеатры Sun City Барс-3

Sun City Барс-3

Нижнекамск
Адрес
г. Нижнекамск, просп. Менделеева, 35а, корп. 2а
Телефон

+7 (917) 236-20-40

+7 (8555) 36-20-40

Билеты от 350 ₽
О кинотеатре

Современный четырехзальный кинотеатр находится по адресу ул. Менделеева дом 35а, корп. 2а в ТЦ "Барс-3". 

В кинотеатре установлено новейшее кинопроекционное и звуковое оборудование с качественным изображением высокой яркости.

4 уютных кинозала оснащены цифровыми проекторами и оборудованы комфортабельными креслами, что позволяет зрителю максимально окунуться в атмосферу кино и получить максимум удовольствия от просмотра.

На территории кинотеатра в вашем распоряжении:

• 4 кинозала с самыми актуальными новинками мирового кинопроката;

• 2 кинозала с высококачественным показом фильмов в 3D;

• GAME ZONE - игровая зона, имеющая более 100 различных современных игровых автоматов и симуляторов;

• Кинобар с попкорном, напитками, закусками и собственной кухней - вкуснейшей пиццей, роллами и бургерами;

• Фотозона в стиле кинопремии «Оскар».

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
Есть сканнер билетов
Парковка
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Sun City Барс-3
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
19:25 от 500 ₽ ...
Анаконда
Анаконда
Сегодня 2 сеанса
22:55 от 450 ₽ 00:55 от 450 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 3 сеанса
19:05 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽ 00:15 от 500 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
09:15 от 350 ₽ 14:50 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Скидки в кинотеатре
Кино за 150 рублей

Акция действует с понедельника по среду, кроме выходных и праздничных дней, на фильмы, идущие в прокате более двух недель. ​Не суммируется с другими скидками.

Фильмы в кинотеатре Sun City Барс-3

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
19:25 от 500 ₽
Анаконда
Анаконда комедия 2025, США
2D
22:55 от 450 ₽ 00:55 от 450 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:05 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽ 00:15 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
