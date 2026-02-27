Современный четырехзальный кинотеатр находится по адресу ул. Менделеева дом 35а, корп. 2а в ТЦ "Барс-3".
В кинотеатре установлено новейшее кинопроекционное и звуковое оборудование с качественным изображением высокой яркости.
4 уютных кинозала оснащены цифровыми проекторами и оборудованы комфортабельными креслами, что позволяет зрителю максимально окунуться в атмосферу кино и получить максимум удовольствия от просмотра.
На территории кинотеатра в вашем распоряжении:
• 4 кинозала с самыми актуальными новинками мирового кинопроката;
• 2 кинозала с высококачественным показом фильмов в 3D;
• GAME ZONE - игровая зона, имеющая более 100 различных современных игровых автоматов и симуляторов;
• Кинобар с попкорном, напитками, закусками и собственной кухней - вкуснейшей пиццей, роллами и бургерами;
• Фотозона в стиле кинопремии «Оскар».