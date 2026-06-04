Кинотеатр «Иллюзиум» в Набережных Челнах был открыт в декабре 2006 года. Это современный кинокомплекс, включающий в себя три зрительных зала, диско-бар «Гавана-клуб», караоке, арт-кафе.
Премьерный зал рассчитан на 509 зрителей, кинозал «Иллюзиум» (цифровой) - на 155 и зал «Этро» - на 108. Кинозалы оснащены современным кинооборудованием, системой климат-контроля. Здесь используется система DOLBY 3D DIGITAL, которая обеспечивает отличнейшее качество трехмерного показа. Экраны имеют специальное серебряное покрытие. В комфортабельных эргономичных креслах приятно отдыхать и наслаждаться любимым фильмом.
В кинотеатре «Иллюзиум» проходят показы всех новинок российского проката, а также различные мероприятия: праздничные, корпоративные, благотворительные. В кино-баре предлагается большой выбор попкорна, сладостей, напитков.
В день рождения для именинника и его друзей действуют специальные цены: на фильмы в формате 2D и 3D - 100 рублей. Действует при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для школьников и студентов ежедневно устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении справки, студенческого билета или зачетной книжки. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Ежедневно пенсионерам и зрителям с ограниченными возможностями здоровья устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении пенсионного удостоверения (по старости, инвалидности). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.