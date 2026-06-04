Кинотеатр «Иллюзиум» в Набережных Челнах был открыт в декабре 2006 года. Это современный кинокомплекс, включающий в себя три зрительных зала, диско-бар «Гавана-клуб», караоке, арт-кафе.

Премьерный зал рассчитан на 509 зрителей, кинозал «Иллюзиум» (цифровой) - на 155 и зал «Этро» - на 108. Кинозалы оснащены современным кинооборудованием, системой климат-контроля. Здесь используется система DOLBY 3D DIGITAL, которая обеспечивает отличнейшее качество трехмерного показа. Экраны имеют специальное серебряное покрытие. В комфортабельных эргономичных креслах приятно отдыхать и наслаждаться любимым фильмом.

В кинотеатре «Иллюзиум» проходят показы всех новинок российского проката, а также различные мероприятия: праздничные, корпоративные, благотворительные. В кино-баре предлагается большой выбор попкорна, сладостей, напитков.