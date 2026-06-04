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Киноафиша Набережных Челнов Кинотеатры Иллюзиум

Иллюзиум

Набережные Челны
Адрес
г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, 14
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Телефон

+7 (960) 066-44-44 / касса

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+7 (8552) 38-01-29 / касса

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+7 962-564-20-00 / реклама

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Билеты от 290 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Иллюзиум» в Набережных Челнах был открыт в декабре 2006 года. Это современный кинокомплекс, включающий в себя три зрительных зала, диско-бар «Гавана-клуб», караоке, арт-кафе.

Премьерный зал рассчитан на 509 зрителей, кинозал «Иллюзиум» (цифровой) - на 155 и зал «Этро» - на 108. Кинозалы оснащены современным кинооборудованием, системой климат-контроля. Здесь используется система DOLBY 3D DIGITAL, которая обеспечивает отличнейшее качество трехмерного показа. Экраны имеют специальное серебряное покрытие. В комфортабельных эргономичных креслах приятно отдыхать и наслаждаться любимым фильмом.

В кинотеатре «Иллюзиум» проходят показы всех новинок российского проката, а также различные мероприятия: праздничные, корпоративные, благотворительные. В кино-баре предлагается большой выбор попкорна, сладостей, напитков.

Бар
Диваны
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Билеты от 290 ₽
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Расписание сеансов в кинотеатре Иллюзиум
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
10:30 от 290 ₽ ...
В чужой шкуре
В чужой шкуре
Сегодня 2 сеанса
09:30 от 290 ₽ 10:15 от 290 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
19:20 от 390 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 3 сеанса
12:25 от 330 ₽ 16:20 от 330 ₽ 18:30 от 390 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Скидки в кинотеатре
Именинникам

В день рождения для именинника и его друзей действуют специальные цены: на фильмы в формате 2D и 3D - 100 рублей. Действует при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Школьникам и студентам

Для школьников и студентов ежедневно устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении справки, студенческого билета или зачетной книжки. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам
Пенсионерам и зрителям с ограниченными возможностями здоровья

Ежедневно пенсионерам и зрителям с ограниченными возможностями здоровья устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении пенсионного удостоверения (по старости, инвалидности). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
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Фильмы в кинотеатре Иллюзиум

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
10:30 от 290 ₽
В чужой шкуре
В чужой шкуре анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези 2026, США / Испания
2D
09:30 от 290 ₽ 10:15 от 290 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
19:20 от 390 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
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Дени и Мэни в кино!
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Не одна дома 3. Выпускной
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2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
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Богатыри
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