Адрес
г. Нижнекамск, просп. Химиков, 18, корп. 2
Показать на карте
Телефон

+7 (962) 573-43-97

Позвонить
Билеты от 300 ₽
Сеть

Синема 5

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема 5» в Нижнекамске расположен на 4 этаже в ТРЦ «Сити-Молл», который находится на центральной улице города — проспекте Химиков. Этот современный многозальный мультиплекс входит в региональную сеть кинотеатров «Синема 5».

В кинотеатре пять зрительных залов, отвечающих актуальным требованиям к комфортности и экологичности. Общая вместимость зрителей — 700 мест. Установлены эргономичные кресла, которые имеют откидывающуюся спинку, на подлокотниках предусмотрены подстаканники для попкорна и напитков.

Все кинооборудование от лучших мировых брендов: проекторы Christie, 7-канальный звук Dolby. Фильмы демонстрируются в популярных форматах 2D и 3D. В репертуаре современные фильмы в любых жанрах и любимая классика российского проката.

В кинотеатре «Синема 5» для удобства посетителей в фойе предусмотрена зона отдыха, игровые автоматы, кинобар. В баре можно заказать вкуснейший попкорн, десерты, прохладительные напитки.

2 голоса
Билеты от 300 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
16:20 от 480 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:15 от 400 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:15 от 400 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
17:10 от 400 ₽ ...
Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ и зрителей с ограниченными возможностями

Пенсионеры, ветераны ВОВ и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести билеты по специальной цене 110 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D).

Пенсионерам Инвалидам
Скидка для многодетных семей

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате (2D и 3D). Минимальная стоимость билета со скидкой 110 рублей.

Многодетным семьям
Бонусная карта

С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.

Владельцам карт
Фильмы в кинотеатре Синема 5 Нижнекамск

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
16:20 от 480 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:15 от 400 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:15 от 400 ₽
