Кинотеатр «Синема 5» в Нижнекамске расположен на 4 этаже в ТРЦ «Сити-Молл», который находится на центральной улице города — проспекте Химиков. Этот современный многозальный мультиплекс входит в региональную сеть кинотеатров «Синема 5».

В кинотеатре пять зрительных залов, отвечающих актуальным требованиям к комфортности и экологичности. Общая вместимость зрителей — 700 мест. Установлены эргономичные кресла, которые имеют откидывающуюся спинку, на подлокотниках предусмотрены подстаканники для попкорна и напитков.

Все кинооборудование от лучших мировых брендов: проекторы Christie, 7-канальный звук Dolby. Фильмы демонстрируются в популярных форматах 2D и 3D. В репертуаре современные фильмы в любых жанрах и любимая классика российского проката.

В кинотеатре «Синема 5» для удобства посетителей в фойе предусмотрена зона отдыха, игровые автоматы, кинобар. В баре можно заказать вкуснейший попкорн, десерты, прохладительные напитки.