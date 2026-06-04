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Киноафиша Набережных Челнов Кинотеатры Ultra Cinema

Ultra Cinema

Набережные Челны
Адрес
г. Набережные Челны, просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
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Расписание сеансов в кинотеатре Ultra Cinema
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 250 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 3 сеанса
16:15 от 320 ₽ 16:25 от 320 ₽ 18:05 от 360 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
14:00 от 300 ₽ 15:40 от 300 ₽ 17:20 от 320 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 3 сеанса
18:25 от 360 ₽ 18:30 от 360 ₽ 22:55 от 340 ₽ ...
Полное расписание и билеты

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Фильмы в кинотеатре Ultra Cinema

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 250 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
16:15 от 320 ₽ 16:25 от 320 ₽ 18:05 от 360 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 300 ₽ 15:40 от 300 ₽ 17:20 от 320 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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