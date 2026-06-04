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г. Набережные Челны, просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
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Расписание сеансов
в кинотеатре Ultra Cinema
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
10:00
от 250 ₽
...
Грязные деньги
Сегодня 3 сеанса
16:15
от 320 ₽
16:25
от 320 ₽
18:05
от 360 ₽
...
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
14:00
от 300 ₽
15:40
от 300 ₽
17:20
от 320 ₽
...
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 3 сеанса
18:25
от 360 ₽
18:30
от 360 ₽
22:55
от 340 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 240 ₽
Завтра
от 240 ₽
6 июня
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Фильмы в кинотеатре Ultra Cinema
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
10:00
от 250 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
16:15
от 320 ₽
16:25
от 320 ₽
18:05
от 360 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
14:00
от 300 ₽
15:40
от 300 ₽
17:20
от 320 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
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Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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