Киноафиша Махачкалы Кинотеатры Cinema Hall

Cinema Hall

Махачкала
Адрес
г. Махачкала, пр. Петра Первого, 38а
Телефон

+7 (8722) 65-22-22

8 (8722) 65-22-02

О кинотеатре

Кинотеатр «Cinema Hall» находится в исторической части города (Редукторный поселок) на проспекте Петра I, который считается основателем Махачкалы.

В этом центре досуга имеется два кинозала с общей вместимостью 368 мест. Для кинопоказов в форматах 3D/2D используются цифровые проекторы, 7-канальный звук Dolby, перламутровые экраны. Установлены мягкие зрительские кресла, в vip-зоне небольшие диванчики.

В кинотеатре «Синема Холл» в Махачкале проходят показы мировых премьер, демонстрируются лучшие российские фильмы, арт-хаус, мультфильмы.

В фойе находятся кафе-бар Cinema, зона игровых аттракционов, действует Wi-Fi. Меню кафе разнообразно и включает в себя блюда кавказской и европейской кухни, различные напитки. У здания кинотеатра имеется автопарковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Cinema Hall» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Игровая зона
Dolby Atmos
VIP
8.1 Оцените
16 голосов
Отзывы о кинотеатре

Денис Лелеков 24 июля 2024, 21:23
РАЗОЧАРОВАЛСЯ. Приехал в отпуск, решил сходить в кинотеатр. купил билеты на сеанс. Рядом с кинотеатром купил КФС, был голодный. Пошел на сеанс, купил… Читать дальше…
Сергей Мичурин 30 декабря 2025, 12:55
Надо было подать жалобу на кинотеатр,для компенсации на запрет вносить свою еду.
Кинотеатр нарушает:

Закон:О защите прав потребителей ст. 16… Читать дальше…
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
