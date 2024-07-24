Кинотеатр «Cinema Hall» находится в исторической части города (Редукторный поселок) на проспекте Петра I, который считается основателем Махачкалы.
В этом центре досуга имеется два кинозала с общей вместимостью 368 мест. Для кинопоказов в форматах 3D/2D используются цифровые проекторы, 7-канальный звук Dolby, перламутровые экраны. Установлены мягкие зрительские кресла, в vip-зоне небольшие диванчики.
В кинотеатре «Синема Холл» в Махачкале проходят показы мировых премьер, демонстрируются лучшие российские фильмы, арт-хаус, мультфильмы.
В фойе находятся кафе-бар Cinema, зона игровых аттракционов, действует Wi-Fi. Меню кафе разнообразно и включает в себя блюда кавказской и европейской кухни, различные напитки. У здания кинотеатра имеется автопарковка.
